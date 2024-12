Hamilton sprofonda, Ferrari in lacrime: classifica shock

Lewis Hamilton, nemmeno il tempo di approdare ed i tifosi sono già in lacrime: delusione totale, la classifica lo punisce

Finita la stagione adesso è già tempo di lavorare alla prossima. Un 2025 scoppiettante, soprattutto in Ferrari, vista l’ormai imminente approdo alla guida della ‘Rossa’ di Lewis Hamilton. Grandi aspettative: una coppia così promettente come quella con Leclerc non la si vedeva da anni.

La parola passerà molto presto alla pista, con la nuova stagione che dovrà necessariamente risultare quella del riscatto per il 39enne di Stevenage dopo un’annata complicatissima – la sua ultima – vissuta in Mercedes. Lo scorso febbraio il mondo dei motori si è fermato quando è stata annunciata la firma del sette volte campione del mondo con la Ferrari: un connubio sulla carta imbattibile, è dai tempi di Schumacher che un pilota tanto vincente non sedeva in un auto di Maranello.

A questo punto, però, c’è da fare i conti anche con un grande scetticismo generale che riguarda le prestazioni fornite da Lewis negli ultimi mesi. Un pò per la vettura non all’altezza, un pò (forse) per scarsa motivazione, le cose non sono andate bene. Ed una nuova classifica venuta a galla poche ore fa non lascia presagire nulla di meglio. A questo punto i tifosi della Ferrari sono dannatamente preoccupati.

Hamilton, che mazzata: classifica shock

Come accade praticamente ad ogni fine stagione, i Team Principal si sono espressi con le votazioni che vanno a formare una classifica dei migliori piloti dell’annata. Stessa cosa è toccata ai piloti stessi ed in questa particolare classifica a uscirne con le ossa rotte è stato Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo è finito, infatti, addirittura in 10ima posizione. La classifica, pubblicata sul sito ufficiale della F1 e i cui voti che l’hanno scaturita sono rimasti anonimi, vede ancora una volta Max Verstappen davanti a tutti. Gli unici ad essersi astenuti dal votare sono stati Verstappen, Perez e Hamilton. Il podio è lo stesso di quella ‘reale’ con Lando Norris secondo e Charles Leclerc sul gradino più basso. Seguono Russell, Piastri, Sainz, Gasly, Hulkenberg e Alonso. Poi Lewis che, evidentemente, non ha vissuto la sua miglior annata in Mercedes.

Un rapporto ormai chiuso con la Scuderia di Brackley: adesso l’attenzione e i pensieri sono tutti sulla Ferrari e la nuova monoposto made in Maranello che verrà sfornata nei prossimi mesi. Tanti i cambiamenti previsti, con Leclerc e Hamilton che ce la metteranno tutta per ribaltare questa classifica e magari ritrovarsi davanti a tutti a fine 2025. Con buona pace, in primis, di Max Verstappen che da quattro stagioni a questa parte sta monopolizzando la Formula 1 coi suoi successi.