Mai più multa per guida senza patente: ecco lo stratagemma per essere comunque in regola

Una nuova importante introduzione eviterà sanzioni, o conseguenze più gravi, anche per chi circola senza patente. Ecco di cosa si tratta.

La patente di guida è un documento rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana, necessario alla conduzione di un veicolo a motore sulle strade italiane e dell’Unione Europea.

Per il conseguimento della patente è necessario superare un esame teorico, che si compone di quesiti relativi alle norme del Codice della Strada, e un esame pratico.

I primi paesi del mondo ad introdurre la richiesta di un documento che abilitasse le persone alla circolazione di veicoli a motore furono la Repubblica di Francia e il Regno di Prussia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Fu, invece, lo stato americano del New Jersey nel 1913 a richiedere per la prima volta nella storia a tutti gli automobilisti, il sostenimento di un esame di guida da superare, che li abilitasse a condurre.

L’innovativa patente digitale

Nel pieno dell’era della digitalizzazione, anche i documenti che siamo soliti preservare nel nostro portafoglio, stanno per subire una radicale e rivoluzionaria sostituzione. Restando sul tema, è fondamentale parlare della patente digitale, versione elettronica della tradizionale tessera che abilita alla guida, accessibile direttamente sullo smartphone, come in un vero e proprio digital wallet.

Nelle settimane precedenti, il test ha coinvolto un numero sempre crescente di cittadini italiani. La sperimentazione ha avuto il via lo scorso 23 ottobre, quando la patente digitale è giunta nella disponibilità di 50mila utenti ed è stata poi ampliata a 1 milione il 30 novembre, in leggero ritardo rispetto alla programmazione originale, ed è stata finalmente conclusa. Attraverso una specifica app, tutti i documenti d’identità potranno essere richiesti da chi la possiede (assicurandosi di aver installato la versione più recente dell’applicazione.

La sperimentazione giunge al termine

La sperimentazione di It Wallet, strumento integrato nell’app dei servizi pubblici ‘IO‘, è giunta al termine da quasi due settimane. A partire dal 4 dicembre gli utenti possono richiedere, tramite la sezione “Portafoglio” inclusa nell’app ‘IO’, la versione digitale della propria patente di guida. Attraverso il box che reca la scritta “novità: documenti su Io“, schiacciando il pulsante “Inizia“, si darà avvio alla procedura guidata a schermo che consentirà di possedere sempre e comodamente il proprio documento, sventando ogni spiacevole scenario.

La patente di guida digitale potrà essere esibita alle forze dell’ordine in caso di controlli su strada, in quanto possiede la medesima validità della patente fisica. Bisogna evidenziare un aspetto importante, ossia che la tessera che abilita alla conduzione, ha valenza unicamente sul territorio italiano e, pertanto, non possiede lo stesso valore di quella tradizionale al di fuori dei confini nazionali.