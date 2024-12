Violenze e Sport, ancora una denuncia: tocca alla campionessa di atletica amatissima sui social

C’è una campionessa di atletica che purtroppo ha dovuto denunciare delle violenze pericolose: ecco di chi si tratta

Nonostante i tanti appelli in televisione e le tante storie che si sentono in tv, ancora oggi ci sono storie di violenza sulle donne.

Inoltre, sembra che queste violenze siano perpetrate a donne di qualsiasi età o ceto sociale. Ecco perché anche personaggi famosi e atlete sportive non ne sono esenti.

Proprio in questi giorni, è stato reso noto l’ennesimo caso di violenza sulle donne. Questa volta come protagonista c’è una nota campionessa dell’atletica, amata dai fan e dagli appassionati di questa disciplina sportiva.

Ecco di chi si tratta e perché fino a questo momento viveva in quello che sembrava essere un vero e proprio incubo.

La campionessa di atletica rivela la verità, shock tra i fan

Per una donna riuscire a parlare degli abusi che ha subito spesso può essere davvero difficile. Tuttavia, ora c’è una campionessa di atletica che è riuscita a rivelare i traumi del suo passato causati da un suo ex. Si tratta della spagnola Ana Peleteiro. La triplista si è sfogata sui social ed è stata ascoltata da tutti i suoi fan. La confessione è avvenuta su TikTok, noto social utilizzato sia da giovani che meno giovani.

Ma qual è stata la verità scioccante rivelata al mondo? In un contenuto diventato virale in poco tempo, la Peleteiro ha ammesso: “Mi svegliavo di notte facendo sesso senza consenso. E sono rimasta lo stesso“. Il racconto poi è andato avanti: “Mi diceva che se non avessimo fatto sesso quando voleva lui, la relazione si sarebbe deteriorata”. Insomma, una situazione davvero difficile che ha messo in crisi la psicologia di una sportiva che per anni è stata un orgoglio per il suo paese.

Il ricatto e la vendetta

La Peleteiro ha anche spiegata che è rimasta per molto tempo con il suo ex anche perché lui la ricattava: “Diceva che, dopo tutto, chi non mangiava a casa avrebbe mangiato fuori, e che se lui fosse stato infedele, non avrei dovuto sorprendermi nemmeno io. Eppure sono rimasta”.

E la denuncia? Secondo quanto riportato dal portale Euronews, l’atleta non vuole denunciare legalmente l’ex. Una fonte vicino a lei ha dichiarato: “Ora è concentrata sull’allenamento, sulla preparazione delle prossime gare. Ha voluto denunciare pubblicamente l’abuso solo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema, per incoraggiare l’empatia verso le donne che subiscono abusi. Non ha intenzione di portare il colpevole in tribunale”.