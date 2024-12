Elkann-Ferrari, bicchiere mezzo vuoto? Di chi è la colpa? Aspettative elevate per il 2025

Il presidente della Ferrari John Elkann guarda in modo positivo al futuro e ha deciso quali saranno gli obiettivi per la prossima stagione

Ci sono uomini che hanno sempre voglia di ambire alla vittoria. La loro fame è evidente e non si fermano mai, fino a quando non avranno trionfato.

Questa è una regola per alcuni sport: alla fine solo coloro che si dimostrano più caparbi e con una mentalità vincente riescono davvero a vincere, surclassando gli avversari.

John Elkann, il presidente della Ferrari, vuole portare la scuderia italiana a vincere nuovamente in Formula 1. Ha dimostrato di avere lo spirito che serve per affacciarsi positivamente alla prossima stagione.

Ma quali sono gli obiettivi per il 2025? Quali sono i risultati concreti ai quali mirare? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

John Elkann e il bilancio della stagione appena trascorsa

Come riporta la Gazzetta dello Sport, John Elkann ha parlato che la Ferrari ha appena concluso in Formula 1. Una stagione amara per certi versi, con i tifosi che si aspettavano di più. Comunque, per il patron della scuderia ci sono state anche cose positive. Elkann ha affermato: “La stagione è stata positiva, grazie ai nostri team che si sono impegnati al massimo per onorare lo spirito racing di Ferrari. Resteranno memorabili le vittorie di gare iconiche sia nel Mondiale Fia Wec che in Formula 1. Non scorderò mai la domenica 1 settembre, un giorno speciale in cui abbiamo vinto sia ad Austin che a Monza”.

Concentrandosi sulla Formula 1, John Elkann ha dichiarato: “In Formula 1 siamo stati in lizza per il titolo Costruttori fino all’ultimo. Nell’anno del 95° anniversario dalla fondazione di Scuderia Ferrari, abbiamo conquistato il Gp di Monaco, con Charles Leclerc che ci ha poi regalato i successi di Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e di Austin. Carlos ha trionfato in Australia e in Messico, coronando così il suo percorso in Scuderia Ferrari. Desidero ringraziarlo per l’entusiasmo e il talento che ha dimostrato in questi quattro anni insieme”.

Gli obiettivi della Ferrari per il 2025

L’imprenditore e presidente Ferrari ha parlato poi del futuro. In merito al 2025 ha detto: “In Ferrari siamo costantemente orientati al futuro. Ecco perché guardo con entusiasmo ai tanti progetti del prossimo anno: la prima Ferrari elettrica, un team di Formula 1 che accoglie nuovi talenti e la nuova coppia di piloti Charles e Lewis. In attesa della nuova sfida nel mondo della vela”.

Insomma, secondo Elkann il prossimo anno i tifosi della Ferrari potranno sicuramente divertirsi, seguendo con attenzione sia Leclerc che il nuovo arrivato Hamilton, entrambi con voglia di riscatto e vittorie.