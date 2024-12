Esclusiva SI – Pedullà: “Fiorentina, Kayode può partire: c’è la Premier”

La posizione di Michael Kayode alla Fiorentina è sempre più in bilico. Il giovane terzino è finito nell’ombra di Dodò. Il brasiliano sta vivendo un grande momento e la sua titolarità non sembra poter essere messa in discussione.

Motivo per cui l’esterno azzurro sembra deciso a lasciare Firenze. Kayode cerca minutaggio e già la scorsa estate il terzino destro classe 2004 era stato seguito da diversi club della Premier League. A lui si era interessato soprattutto l’Aston Villa. Il direttore sportivo Monchi però non aveva trovato l’accordo a causa delle richieste della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, adesso sempre dall’Inghilterra si lavora per trovare jna soluzione che accontenti tutti. Negli ultimi giorni per Kayode ci sono stati fatti sondaggi da due club in particolare: Brentford e Brighton. Queste richieste di informazioni possono diventare in tempi rapidi qualcosa di più concreto. Kayode può partire e la Fiorentina ora sembra decisamente più disposta a lasciarlo andare.