Feste e… mercato. Tutte le suggestioni della prossima sessione

Natale, Capodanno e calciomercato. Ritornello che scandisce fedelmente il programma di queste feste. Non però rigorosamente in ordine, perchè la sessione di mercato comincia ufficialmente il 2 gennaio, ma i primi rumors cominciano già a muovere le acque. Tante squadre che muoveranno i fili del mercato, a cominciare dalla Juventus che sarà ancora grande protagonista. Coprire la difesa è la priorità bianconera, che ha individuato in Hancko il candidato ideale. Il classe 97 del Feyenoord è il preferito di Thiago Motta, e già negli scorsi giorni la Juve ha mosso passi importanti per avvicinarsi all’ex Fiorentina, resta solo da capire se i bianconeri riusciranno a metterlo a mettere le mani su di lui già a gennaio oppure bisognerà aspettare la prossima estate.

Anche Giuntoli ha confermato il gradimento, senza dimenticare altri profili, come quello di Antonio Silva, che fanno gola alla Juventus, che dovrà capire anche cosa fare con Danilo e Fagioli, in un ipotetico scambio con Raspadori sull’asse Torino-Napoli, cperchè la squadra di Conte sta cercando un centrale di grande affidamento. Non dovrebbero esserci stravolgimenti in casa Inter, dove il mercato è legato alle condizioni di Acerbi. In caso estremo, se non dovessero esserci garanzie a lungo termine per il centrale ex Lazio, l’Inter potrà tuffarsi sul mercato. Il Milan aspetta evoluzioni dal mercato, rossoneri a caccia di un vice Fofana che possa far rifiatare il francese, e in caso di cessione di Calabria, che piace al Como, si butterà su un nuovo terzino destro. Cerca un centrocampista anche la Fiorentina per tutelarsi sul fronte Bove, piace molto Fazzini dell’Empoli, che però da tempo è nella lista gradimenti della Lazio, che invece troverà una nuova collocazione a Castrovilli per permettergli di giocare di più, con l’Udinese che ha già svolto un primo sondaggio esplorativo.

Riparazione necessaria

Rimane in orbita viola anche Folorunsho che al Napoli sta trovando poco spazio. Un po’ come Caprile, che invece è la prima scelta del Cagliari, e nel dettaglio di Nicola che lo conosce bene, ed è pronto ad abbracciarlo in Sardegna salutando Scuffet. Cerca disperatamente un attaccante il Torino, che senza Duvan Zapata sta facendo una fatica tremenda a gonfiare il monte gol. Sono solo i primi sentori di una sessione di mercato invernale che quest’anno più che mai sembra promettere grandi colpi. Una stagione così lunga e colma di appuntamenti cerchiati in rosso sul calendario rende obbligatorio cercare occasioni sul mercato, anche nel freddo di gennaio, pronto ad essere acceso dai fuochi d’artificio di un nuovo entusiasmante calciomercato.