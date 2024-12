La stella azzurra del Tennis molla tutto e scappa in Argentina: “E’ stato amore a prima vista”

Una stella del tennis azzurro ha deciso di porre fine definitivamente alla carriera per il Sud America, ecco chi è

In molti considerano la vita degli sportivi come un sogno che si avvera. Eppure, coloro che sono impegnati seriamente nello sport professionale sanno che non è così. Tutti i giorni devono allenarsi e affrontare una spietata competizione.

In alcuni sport poi, come il tennis, gli atleti non hanno mai fissa dimora. Sono costretti a spostarsi per il mondo in condizioni sempre diverse per riuscire a vincere tornei, soldi e prestigio.

Ecco perché prima o poi qualcuno dice basta e nonostante il talento decide di dedicarsi ad altro. È proprio questo quello che è accaduto a una stella del tennis italiano.

Ma di chi si tratta? E perché ha preso questa decisione? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

La tennista che ha lasciato il mondo dello sport: ecco chi è

Si parla di una tennista talentuosa e che per molti anni ha rappresentato il mondo dell’Italia nel tennis femminile. Si parla quindi di Camila Giorgi. L’atleta azzurra ha deciso di abbandonare completamente il mondo dello sport e ha lasciato l’Italia. In un primo momento si è trasferita a Miami come dichiarato in diversi momenti, ma ora ha scelto di viaggiare verso l’Argentina.

Come mai la Giorgi si è trasferita in Sud America? Perché lì ha conosciuto il suo nuovo amore. Si tratta di Ramiro Marra, deputato del partito politico chiamato “La Libertad Avanza”. Marra in passato è stato addirittura candidato a capo del governo di Buenos Aires. Parlando ai followers su Instagram, la Giorgi ha raccontato alcuni dettagli della sua nuova storia d’amore e ha definito l’incontro con il politico “amore a prima vista”.

Il futuro della Giorgi è in Sud America

Continuando a parlare della sua relazione, Camila Giorgi ha confermato ai fan che molto probabilmente rimarrà in Argentina definitivamente. Questo significa che l’ex tennista è pronta a trasferirsi e a dimenticare completamente l’Italia. D’altronde, anche sul suo profilo Instagram la Giorgi ha modificato la descrizione del suo profilo inserendo una bella bandiera argentina.

E Ramiro Marra? Sembra che anche lui abbia confermato l’indiscrezione e sia uscito allo scoperto come fidanzato della Giorgi. In un post sul social X infatti, il politico sudamericano ha scritto: “Concludendo la giornata con la miglior compagna. Grazie per gli auguri di compleanno e tutto il supporto ricevuto. Buonasera a tutti. L’Argentina sarà prospera”.