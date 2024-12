Lacrime per Zanardi: tifosi stavolta senza parole

La commozione ha travolto i tantissimi tifosi di Alex Zanardi: l’ultim’ora sul campione bolognese è davvero struggente.

Come sta Alex Zanardi? È una domanda che pongono di continuo non solo i tantissimi fan del campione paralimpico ma anche tutti gli appassionati di sport che hanno avuto modo di apprezzare il bolognese, sia sul piano sportivo che (soprattutto) umano. Sono passati quattro anni e mezzo dal terribile incidente del 19 giugno 2020, quando l’ex pilota di Formula 1 venne travolto da un camion in Toscana in una sessione di handbike.

Da allora Zanardi non è più comparso in pubblico: l’atleta, che già nel 2001 subì l’amputazione delle gambe dopo un altro gravissimo incidente in Germania durante una gara del campionato CART, è stato operato più volte e ha poi cominciato una lunga riabilitazione, prima in varie strutture ospedaliere e poi a casa.

Ancora oggi Zanardi prosegue la riabilitazione assistito con grande cura sia dai professionisti che dai suoi familiari, in primis la moglie Daniela (con cui è sposato dal 1996) e il loro figlio Niccolò, oggi 26enne. I tifosi del campione emiliano sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute ma al momento non ci sono novità significative.

Lacrime per Zanardi: la foto fa commuovere tutti i tifosi

Tuttavia le festività natalizie consentono ai fan di Zanardi di godere di uno splendido dono. Si tratta del ricordo di una delle imprese più belle mai realizzate dall’ex pilota automobilistico. Un utente ha infatti pubblicato su X una foto che ha emozionato e commosso gli sportivi che hanno amato le gesta di Zanardi e che ancora oggi conservano un affetto particolare per il campione.

Nel post, infatti, compare un’immagine di Alex Zanardi al volante della Chip Ganassi Racing, l’auto della scuderia statunitense che compete nell’NTT Indycar Series e anche nel Campionato del Mondo Endurance. L’immagine risale al 1997, ovvero all’anno in cui Zanardi prese parte al Michigan 500 che si è corso al Michigan International Speedway di Brooklyn.

La corsa fu vinta proprio dal pilota emiliano, che riuscì così a conquistare il suo primo successo in una 500 miglia. Il 22 dicembre 2024 quel fantastico trionfo ha compiuto 27 anni e per questo il fan di Zanardi ha voluto celebrarlo sui social, facendo così un grande regalo a tutti i seguaci del bolognese.