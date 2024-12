Leclerc senza rimpianti, ma i tifosi del cavallino rampante non possono essere d’accordo

Charles Leclerc ha parlato della stagione della Ferrari appena trascorsa e sembra non aver mostrato troppa amarezza: ecco le parole

Ci sono alcuni sportivi che quando concludono una stagione sono in grado di analizzare con lucidità i diversi momenti topici dell’anno, individuando le gioie ma anche gli errori commessi.

Questo processo non è distruttivo, ma costruttivo: si realizza con la consapevolezza di voler migliorare, puntando sempre più in alto e lasciandosi alle spalle le piccolezze.

Charles Leclerc in questi giorni sembra aver fatto proprio questo. Il pilota della Ferrari ha riflettuto sui momenti più belli della stagione ma ha anche parlato di quelli che saranno per lui gli obiettivi futuri.

Ecco quali sono state le sue parole, non condivise da tutti i tifosi della Ferrari, e cosa ha dichiarato in merito al prossimo futuro.

Charles Leclerc, le parole sulla stagione appena trascorsa

Il pilota originario di Monte Carlo ha parlato sui social della stagione 2024, fatta di alti e bassi. Le sue parole sono state: “Siamo andati così vicini al raggiungimento del nostro obiettivo finale, perdere il campionato all’ultima gara è dura da accettare”. Insomma, l’amarezza c’è tutta, ma non è l’unico sentimento che ha accompagnato le parole di Charles.

Leclerc ha infatti proseguito: “Abbiamo trasformato un duro inizio di stagione in una buona lotta per il Mondiale Costruttori fino all’ultimo giro dell’ultima gara, sono orgoglioso della squadra“. Ha aggiunto poi: “Vincere Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno e quest’anno siamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre”.

Le parole su Sainz e sul 2025

Il prossimo anno la Ferrari avrà Charles Leclerc e Lewis Hamilton come piloti. Tuttavia, Leclerc ha voluto ricordare l’ormai ex compagno di scuderia Carlos Sainz. Le sue parole dedicate all’amico e collega sono state: “Carlos, grazie per essere stato un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare. È stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari”.

Comunque, sul 2025 il monegasco ha le idee chiare: “Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l’anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Ci lavoreremo a fondo per prepararci la prossima stagione nel migliore dei modi, e ci riproveremo”. I tifosi della Ferrari quindi, possono ben sperare per il futuro e non vedono l’ora della partenza della prossima stagione, quando sia Leclerc che Hamilton avranno fame di vittorie e voglia di riscatto.