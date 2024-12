Leclerc, sorpresa sconcertante sotto l’albero: volano insulti

Un momento imbarazzante ha riguardato Charles Leclerc: sotto l’albero di Natale un regalo davvero particolare, la reazione è stata incredibile

Il 2024 si è ufficialmente chiuso ed in Formula 1 i team non attendono altro che i test dell’anno nuovo, per iniziare a prendere confidenza con le vetture 2025 in vista dell’imminente stagione che partirà ufficialmente il 14 marzo.

Tra i sicuri grandi protagonisti vi è Charles Leclerc che, a conti fatti, è stato una delle sorprese più gradite del campionato ormai concluso. La crescita del monegasco e l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton può regalare rinnovate speranze ai tifosi del Cavallino Rampante in ottica Mondiale. Dalla pista al Natale il passo è breve e così nelle scorse ore è successo qualcosa di innatteso che coinvolge proprio il monegasco.

È ormai un’abitudine che va avanti da diversi anni quella che, in occasione delle festività natalizie, coinvolge i piloti della Formula 1 nello scambiarsi dei regali ‘segreti’. Quello che, soprattutto negli Stati Uniti, viene da sempre chiamato ‘secret Santa’. In questo caso il regalo segreto è firmato da Charles Leclerc per un suo illustre collega: la reazione, però, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gaffe in diretta: è il regalo di Leclerc

Non vi è dubbio che Charles Leclerc sia uno dei più grandi talenti che il circus di Formula 1 abbia accolto nell’ultimo decennio. Specialista nelle pole e non solo. Ma pare evidente che i regali di Natale non siano il suo forte. Almeno stando a quanto detto da Esteban Ocon.

Il pilota francese ha lasciato anzitempo la Alpine – nel GP di Abu Dhabi ha esordito Doohan – ed è ormai ufficiale da mesi il suo approdo in Haas. Ad ogni modo l’oggetto del secret Santa del monegasco è stato proprio Ocon che non ha reagito troppo bene al regalo anonimo. Almeno fin quando non ha capito che il mittente fosse il #16 della Ferrari, suo grande amico. “Bello ma economico e di bassa qualità”, dichiara subito Ocon scartando la confezione che racchiude una macchinina radiocomandata da drift.

Il budget, dunque, non ha fatto felice Ocon che una volta scoperto che si trattava di Leclerc, ci ha tenuto comunque a ringraziarlo dopo l’evidente gaffe nei confronti del monegasco. “Dai, mi ci divertirò, lo darò ai miei figli. Qualcuno sa bene che mi piacciono le macchine radiocomandate”.

Ocon, hablando del Secret Santa que le dio Leclerc: “Un coche de radiocontrol de drift… baja calidad, bajo presupuesto” 😂 pic.twitter.com/kVP2LbVe0m — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) December 23, 2024

“Ah è di Charles? Lo ringrazio, ha fatto bene. Mi conosci molto bene”, ha cercato di tagliare corto un imbarazzato Ocon che si è evidentemente subito pentito dell’iniziale frecciata lanciata al pilota della ‘Rossa’. Un Natale comunque positivo per Esteban, in parte divertito dal gesto del collega.