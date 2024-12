Matteo Berrettini ha deciso, accadrà nelle prossime ore: da non credere

Arriva la decisione ufficiale riguardo Matteo Berrettini: accadrà nelle prossime ore, la notizia sul tennista è da non credere

Il 2024 è stato un anno più che positivo per Matteo Berrettini che, assieme a Jannik Sinner, ha ottenuto ottimi risultati sia a livello individuale che per l’Italia stessa.

Il tennista romano si è riscattato alla grande in questa stagione dopo che lo scorso anno, a causa di tanti problemi fisici, ha vissuto una stagione molto complicata che lo ha fatto sprofondare nel ranking ATP, tant’è che era ripartito dalla 134esima posizione. Uno come Berrettini, però, non ci ha messo molto a rialzarsi e a scalare velocemente la classifica, dimostrando tutta la sua forza e venendo ripagato in questo 2024 con risultati di rilievo.

Oltre alla vittoria della Coppa Davis, conquistata assieme a Sinner, Berrettini ha messo la propria firma su ben tre titoli ATP, ottenendo il prestigioso riconoscimento Comeback Player of the Year a coronamento di un 2024 perfetto. Dietro a questi grandi risultati, però, c’è stato un duro ed intenso lavoro da parte dell'”Hammer” che non si è mai fatto abbattere, neppure quando il mondo sembrava stesse per crollargli addosso sportivamente parlando.

Matteo Berrettini, ora è ufficiale: sarà ospite a Federico Buffa Talks

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata un’importante novità su Berrettini che certamente farà felici i suoi tifosi. Sky Sport ha infatti ufficializzato che Berrettini sarà ospite della nuova puntata di Federico Buffa Talks, il programma dedicato alle interviste con un grande protagonista dello sport del presente o del passato.

La puntata del programma condotto da Federico Buffa e Federico Ferri che vedrà protagonista Matteo Berrettini andrà in onda venerdì 27 dicembre sia alle ore 19 che alle ore 23;15. Sarà possibile recuperarla successivamente on demand su NOW TV. Tra i tanti temi, Berrettini parlerà anche del suo rapporto con Sinner e di come, assieme a Djokovic, sia l’unico tennista al mondo capace di portarti al tuo limite.

Un annuncio che ha fatto felici i tifosi del tennista romano che non vedono l’ora di scoprire cosa racconterà Berrettini, sperando possa rilasciare qualche dichiarazione a sorpresa in vista della stagione 2025 che pure si preannuncia intensa. Stagione che comincerà a brevissimo. Da lunedì prossimo, l’azzurro sarà in campo all’Atp di Brisbane, primo torneo della nuova stagione cui partecipa anche il rientrante Novak Djokovic, prima testa di serie del seeding.