Verstappen lascia la Formula 1: l’annuncio è appena arrivato

Svolta clamorosa per Max Verstappen: il quattro volte campione del mondo è pronto a lasciare la Formula 1. Potrebbe poi andare altrove

Nonostante una lotta molto più serrata rispetto ai due campionati precedenti alla fine il verdetto è stato ancora una volta lo stesso, ovvero Max Verstappen campione del mondo di Formula 1. Il pilota olandese è riuscito a conquistare il suo quarto titolo iridato consecutivo alla guida della Red Bull: una serie straordinaria di successi che gli permette oltretutto di ‘vedere’ il record di 5 Mondiali di fila vinti da Michael Schumacher dal 2000 al 2004 con la Ferrari.

Come detto, però, questo Mondiale 2024 è stato molto più complicato per il 27enne di Hasselt. La RB20 non ha reso al meglio nella seconda parte di stagione, mentre McLaren e Ferrari sono cresciute tantissimo e per molti hanno anche superato la Red Bull in termini di prestazioni. Proprio questo trend ha scatenato diverse discussioni su quello che sarà il futuro di Max Verstappen.

Nella cerimonia degli FIA Awards il pilota olandese ha sottolineato di voler proseguire la sua striscia di successi in F1 e ovviamente l’intenzione è di farlo con la Red Bull. Verstappen ha un contratto con la scuderia di Milton Keynes fino al 2028 e nonostante i tanti rumors che parlano di un rapporto non più così solido è probabile che il quattro volte iridato continui a correre con il team guidato al muretto da Christian Horner.

Verstappen lascia la F1: la decisione spiazza i tifosi

Ma cosa accadrà quando Verstappen deciderà di dire basta alla Formula 1? Si ritirerà oppure proseguirà in qualche altra categoria del motorsport? Secondo un ex campione del mondo come Jenson Button la carriera del campionissimo olandese non terminerà con il suo stop alla F1: il pilota inglese è infatti convinto che Verstappen tenterà altre esperienze e saranno altrettanto vincenti.

“Si allontanerà dalla F1 per andare a correre altrove – ha detto Button – Ha parlato di gare di durata, forse Le Mans o Daytona, o forse sarà solo una gara di simulazione, chi lo sa, ma sarà ancora lì a lottare per le vittorie”.

L’ex pilota di McLaren e Brawn (con cui si è laureato campione del mondo nel 2009) ha ricordato che Verstappen ama le corse automobilistiche proprio come lui, che dopo la F1 si è cimentato in SuperGT e WEC: “Correrà ancora per molto tempo, forse in una veste diversa”.