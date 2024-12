Bologna, lunedì c’è il Verona. Italiano vuole continuare a stupire

Il Bologna vuole continuare a stupire: la formazione di Vincenzo Italiano lunedì sarà impegnata in casa contro l’Hellas Verona, per cercare la settima vittoria nelle ultime dieci partite. Italiano, dopo un periodo iniziale di adattamento, sta facendo vedere ora grandi cose, in una piazza che ha ritrovato entusiasmo. Contro la formazione scaligera l’occasione per risalire ancora la classifica e provare ad avvicinarsi al treno Europa.

Le probabili formazioni:

Bologna-Verona, lunedì ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchaoua, Serdar, Duda, Lazovic,; Suslov, Tengstedt; Sarr. All. Zanetti.