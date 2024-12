Camila Giorgi da togliere il fiato, la mise lascia tutti a bocca aperta

Camila Giorgi continua a mettersi in mostra in maniera provocante sui social, con scatti arditi che fanno piacere ai suoi fan.

Incredibile e di certo molto particolare la piega che ha preso la carriera di Camila Giorgi. La nota tennista italiana, di origini argentine, è passata nel giro di pochi mesi dall’essere una delle atlete più importanti del circuito WTA, considerata tra le più talentuose del nostro tennis, alla fine della carriera.

Camila infatti qualche mese fa fece perdere le sue tracce, decidendo di non partecipare più ai tornei internazionali e allontanandosi dall’Italia. Sulle sue spalle pesavano diverse accuse, come quelle inerenti spinoso caso dei vaccini fasulli per ottenere il Green Pass ai tempi della pandemia Covid-19, oppure presunti problemi con il fisco che riguardavano per lo più suo padre Sergio, quest’ultimi prontamente smentiti dalla diretta interessata.

Ultimamente la stessa Giorgi è intervenuta ad una puntata di ‘Verissimo’, programma di Canale 5. In quell’occasione, intervistata da Silvia Toffanin, ha spiegato la sua verità, smentendo tutte le dicerie negative nei suoi confronti e confermando la fine della sua carriera agonistica a soli 32 anni, puntando su attività molto diverse.

Fashion e sorridente: Camila Giorgi passa il Natale così

Anche prima di questa decisione tranchant, Camila Giorgi aveva espresso pubblicamente il suo amore per la moda. Basta scorrere il suo account Instagram per capire come l’ex tennista abbia sempre spiccato per glamour e fascino, oltre al fatto di aver aperto una linea di abbigliamento intimo femminile chiamato Giomila.

Proprio dai social è arrivato lo scatto che mostra come la Giorgi abbia trascorso le proprie feste natalizie del 2024. No, nessuna immagine in tenuta invernale, con tanto di maglioni a tema o di alberi addobbati. La biondissima nativa di Macerata ha passato le feste a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, dove attualmente sta incominciando la stagione estiva.

Lo scatto in questione vede una Camila Giorgi sorridente che si è lasciata alle spalle le storie negative sul suo conto e lo stress del mondo del tennis. Impossibile non apprezzare il capello dorato al vento, l’outfit giovanile e sbarazzino e la mini-gonna jeans che mette in risalto fisico e gambe statuarie.

Probabile che Camila abbia trascorso il Natale in Argentina in compagnia del suo nuovo fidanzato, ovvero il politico Ramiro Marra. Nei giorni scorsi, sempre su Instagram, l’ex tennista ha pubblicato un video che la riprende mentre era impegnata nella preparazione di un dolce natalizio. Se siete suoi fan, vi consigliamo davvero di guardarlo.