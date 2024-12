Marcell Jacobs da non credere: spunta una foto inedita

Marcell Jacobs lascia tutti i tifosi a bocca aperta: spunta una foto inedita dell’atleta azzurro

La stagione appena conclusasi è stata interessante per l’atletica italiana che nel 2025 punta a superarsi ed a ottenere altri successi, dando ulteriore lustro all’Italia.

Il primo, vero appuntamento della prossima annata per gli azzurri saranno i Campionati europei di atletica indoor che si svolgeranno ad inizio marzo ad Apeldoorn, in Olanda. Vari atleti hanno cominciato già la preparazione in vista della competizione ed ad inizio ci saranno i primi raduni ai quali tutti vogliono arrivare in gran forma. Obiettivo, questo, anche di Marcell Jacobs che ha iniziato ad allenarsi prima di tutti e lo scorso 6 dicembre ha festeggiato il primo mese di allenamento completo.

Il campione olimpico si sta allenando in America sotto la guida di Rana Reider e gli Euroindoor sono un appuntamento al quale non vuole mancare. La notizia che Jacobs parteciperà a questa competizione ha sorpreso un po’ tutti in quanto lo scorso anno l’atleta azzurro aveva rinunciato a prendere parte alle attività al coperto, mentre adesso pare abbia fatto dietrofront. La presenza di uno come Jacobs, comunque, non può non far felici i tifosi azzurri che si augurano possa regalare ulteriori soddisfazioni.

Nel frattempo, il campione olimpico proprio non vuole smetterla di lasciare i suoi tifosi a bocca aperta e via social è spuntata una foto inedita che lo riguarda e che ha lasciato tutti increduli

Marcell Jacobs, spunta una foto inedita: tifosi increduli

In questi ultimi mesi, Marcell Jacobs si è allenato e sta continuando ad allenarsi duramente negli USA per farsi trovare pronto per gli Euroindoor del prossimo marzo. Tuttavia, anche senza scendere in pista, il campione olimpico riesce a lasciare senza parole i suoi tifosi e stavolta ci è riuscito attraverso uno scatto pubblicato via social dalla PUMA Running sul suo account Instagram.

Nella foto si intravede Jacobs mentre si trova nel salone di un barbiere per dare una ritoccata alla rasatura della propria testa, uno dei suoi tratti distintivi, così come la barba. Lo scatto non può non lasciare stupiti i tifosi che scoprono così anche il lato estetico di Jacobs che ha cura di tutto il suo corpo e non solo delle sue gambe che gli hanno permesso di ottenere risultati straordinari.

Il post ha ottenuto tantissime reazioni ed è subito divenuto virale. I tifosi si augurano che queste modifiche al look possano essere di buon auspicio per gli Euroindoor dove Jacobs vuole subito lasciare il segno per iniziare al meglio il suo 2025.