Per Schumacher non c’è più nulla da fare: speranze finite

Il tedesco si arrende, tutto finito per lui: le parole del team principal sono chiare su Schumacher

Tutti i sedili sono stati occupati in Formula 1. Gli ultimi dubbi relativi ai posti in Red Bull, Sauber e Alpine. E in effetti, per il primo sedile, è stato l’addio di Sergio Perez a sbloccare la situazione. Il messicano, dopo una stagione disastrosa a bordo della Red Bull, è stato messo alla porta dal team austriaco che lo ha sostituito subito con Liam Lawson, il tutto tra le polemiche generali per chi ritiene sarebbe stato più giusto assegnare il sedile a Yuki Tsunoda.

E poi gli ultimi due sedili, in Alpine che ha deciso di affidarlo a Jack Doohan che sostituisce l’uscente Esteban Ocon. E in Sauber che ha salutato Valtteri Bottas per assegnare la monoposto del finlandese a Gabriel Bortoleto, anche lui debuttante. Un giro di piloti che renderanno la griglia del 2025 ricca di sorprese e ricca, soprattutto, di Rookie. Ci saranno, infatti, anche Oliver Bearman e Isco Hadjar e, infine, Kimi Antonelli in Mercedes.

L’italiano gode di un’attenzione particolare perchè il team tedesco lo ha scelto, di fatto mettendo da parte un altro giovane pilota che ha già alle spalle un paio di stagioni in Formula 1 e che, soprattutto, lavora con Mercedes già da diversi anni.

F1, Schumacher ci rinuncia: le parole del team principal Mercedes Toto Wolff

Si tratta di Mick Schumacher, che dopo la vittoria del titolo in Formula 3 europea, ha vissuto due anni con la Haas in F1 per poi diventare terzo pilota della Mercedes. Da allora, però, aveva sempre cercato di rientrare nel circus provando a cogliere le occasioni che gli si presentavano, sempre però poi sfociate nel nulla.

Gli ultimi movimenti in griglia lo hanno convinto a dire addio, per il momento, abbandonando anche la posizione di pilota di riserva Mercedes. “Ha preso una decisione molto saggia. Ha raggiunto un punto in cui aspettare ha poco senso e ora vuole correre, e senza dubbio lo farà con successo, è un giovane talento con i giusti valori. È molto intelligente, ma sfortunatamente non ha mai avuto una possibilità in Formula 1 nell’ambiente giusto”, ha commentato Toto Wolff a ‘Sky Deutschland’.

Una decisone importante che, almeno fino al 2026, cambia l’assetto del team tedesco e della F1 intera, che fino ad oggi aveva sempre potuto “contare” sul giovane pilota tedesco.