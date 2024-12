Richiesta segreta di Sinner a Leclerc: ha svelato tutto

Jannik Sinner e Charles Leclerc hanno scambiato più di una chiacchiera di recente ad Abu Dhabi: l’altoatesino ha fatto una rivelazione!

Charles Leclerc e Jannik Sinner sono sicuramente due dei personaggi più amati da parte degli sportivi, in particolare quelli italiani. Non è un mistero che l’altoatesino, attuale numero uno al mondo del tennis, ha tra le sue più grandi passioni proprio quella delle auto e della Formula 1. E infatti, nel corso dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, il classe 2001 ha approfittare del fatto di essere in zona (dove si è preparato in vista della prossima stagione) ed è andato ad assistere alla gara.

Qui ha potuto finalmente incontrare di persona il monegasco, dopo che i due avevano avuto modo di scambiare qualche chiacchiera solo attraverso messaggi per manifestare la stima reciproca. Il tennista ha anche fatto da cerimoniere, sventolando la bandiera a scacchi anche se purtroppo per lui e per tutti i fan della “Rossa” non è riuscito a portare fortuna al team di Maranello che ha chiuso solo al secondo posto nella gara costruttori. Serviva un miracolo ed esso non è arrivato. Ci riproverà sicuramente l’anno prossimo quando è in arrivo Hamilton.

Charles Leclerc, la confessione di Jannik Sinner ha lasciato tutti senza parole

Intanto a molti non è sfuggito lo scambio tra i due e i più curiosi volevano sapere cosa si erano detti. Sinner lo ha rivelato nel corso di un’intervista concessa a ‘Sky Sport’. Più nei dettagli si tratta di un approfondimento della tv satellitare intitolato “4 amici al box” che ha visto tra i suoi protagonisti anche il tennista in una chiacchierata con il presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali. Il tutto è stato realizzato, naturalmente, durante il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi.

“L’esperienza mi è piaciuta molto, sono stato a contatto con il mondo della Formula 1. Appena ho visto Charles Leclerc gli ho chiesto una cosa“, rivela il numero uno al mondo. “Volevo sapere cosa provava quando metteva giù la visiera. Lui mi ha risposto che è un tipo tranquillo e vive lo sport allo stesso modo in cui lo vivo io. Cerchiamo di fare il meglio e arrivare più in alto possibile”. Tutti i curiosi ora avranno avuto una risposta!

Sinner, per concludere, ha parlato dei rischi quando si corre in Formula 1: “La pressione può giocare brutti scherzi. Nel mio caso, male che vada, perdo una partita. Quando guidi, invece, se fai un errore può essere molto più grave”.