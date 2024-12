Alcaraz-Sinner: lo spagnolo è pronto all”assalto, e l’aiuto arriva proprio dall’Italia

Carlos Alcaraz è pronto a tutto per battere Jannik Sinner e riuscire a ritornare a grandi vittorie nella prossima stagione.

Il tennis vive un momento davvero molto interessante. Dopo anni di strapotere dei soliti noti, vale a dire Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer ed Andy Murray, ora sembra che le cose si siano ridimensionate.

Il dominatore del circuito maschile è Jannik Sinner al momento, numero uno indiscusso e grande atleta dal punto di vista fisico e mentale. Ma le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Infatti, sembra che per il 2025 ci sia un grande talento pronto a riprendersi la prima posizione al mondo. Si tratta dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione puro e già 2 volte vincitore di Wimbledon.

Ecco come si sta preparando l’iberico e perché potrebbe ricevere un aiuto proprio dall’Italia, anzi da un amico di Sinner.

Carlos Alcaraz e l’allenamento per il 2025

Durante l’off season e la fase di allenamento a Murcia, Carlos Alcaraz ha dichiarato il suo primo obiettivo per il 2025: “Voglio vincere l’Australian Open“. Il grande slam della terra dei canguri è il trono di Sinner al momento e lo spagnolo sembra volerlo conquistare. C’è da dire che finora Alcaraz ha sempre deluso le aspettative in Australia. Infatti, il classe 2003 non è mai riuscito ad andare oltre ai quarti di finale in questo torneo.

In ogni caso, insieme al suo allenatore, l’ex campione Juan Carlos Ferrero, ha deciso di sottoporsi a un duro allenamento. Alcaraz si sta allenando in palestra e sul campo, così da avere i mezzi fisici a disposizione per battere Sinner. Inoltre, parte della sua preparazione è prevista ad Alicante. E con chi si allenerà in terra spagnola? Con un amico di Sinner, l’italiano Flavio Cobolli, attuale numero 32 della classifica di singolare. Chissà se Cobolli svelerà qualche segreto di Jannik all’eterno rivale o cercherà di trovare lui i punti deboli dello spagnolo.

La preparazione del talento per il 2025

Alcaraz vuole recuperare terreno per il 2025 e ritornare ai vertici del tennis mondiale. Ecco perché ha scelto con cura a quali tornei partecipare nella prima parte di stagione. A quanto pare, lo spagnolo ha deciso di rinunciare a tutti i tornei su terra rossa in Sud America.

Al contrario, Carlos vuole concentrarsi sulle vittorie sul cemento, la superficie preferita di Sinner. Dunque, Alcaraz parteciperà ad alcuni tornei indoor, tra cui Rotterdam, storico ATP 500 in Olanda. Insomma, si prospetta un anno interessante per i tifosi dello spagnolo e in generale per chi ama il tennis.