Andrea Adamo, 2024 senza mezzi termini: perdiamo il campione italiano di motocross

Andrea Adamo è uno dei motociclisti specializzati in motocross tra i più forti al mondo e ha le idee chiare per il prossimo futuro.

Ci sono alcuni campioni che sanno come analizzare una stagione che non è stata molto buona. Infatti, sanno come fare “mea culpa”, guardando quelli che sono stati gli errori commessi che sono costati caro.

Certo, a nessuno piace dire di aver fallito, specialmente nel mondo dello sport, dove la competizione è tutto. Tuttavia, a volte serve fare anche questo, agendo con umiltà.

È proprio questo quello che è capitato ad Andrea Adamo, motociclista italiano specializzato in motocross. Una sua intervista ha fatto comprendere il suo modo di pensare e di agire in gara.

Ecco quali sono state le sue parole e quali sono i suoi obiettivi per il futuro.

Andrea Adamo, le parole sul 2024

Andrea Adamo è stato protagonista di una lunga intervista portata avanti dalla Gazzetta dello Sport. In quest’occasione, il motociclista si è messo a nudo, parlando senza mezzi termini dei risultati raggiunti e della sua condizione come pilota. Le sue parole sono state: “Sicuramente è stata una stagione particolare. Non tutto è filato liscio come nel 2023. Ma ci sta: ogni campionato fa storia a sé. E credo che si debba imparare tutti gli anni, a volte di più e a volte di meno. Dobbiamo ricordarci che non viene tutto facile. È in questi casi che bisogna tirare fuori il meglio”.

Pensando a quale voto dare alla stagione appena conclusa, Adamo ha risposto con queste parole: “Non penso sia stata una stagione pessima. Sono andato a podio praticamente in metà delle gare disponibili. Purtroppo non c’è stata costanza. Sono mancati diverse parti del puzzle che l’anno scorso c’erano. Se dovessi darmi un voto, direi 7, forse 7-. La stagione è stata comunque discreta”.

Le parole per il futuro

Ovviamente, Andrea Adamo ha parlato anche del futuro e degli obiettivi che ha come sportivo. Le sue parole sul futuro sono state: “Il 2024 mi aiuterà a non cadere mentalmente in alcuni trabocchetti. Mi aspetto semplicemente di lottare ancora per il titolo. Non è importante vincerlo. Voglio arrivare alla prima gara pronto a giocarmi le mie carte”.

Insomma, Andrea da outsider è diventato un punto di riferimento per la vittoria finale del titolo. In molti vedono in lui l’erede di Tony Cairoli, leggenda italiana del motocross. Bisognerà vedere se ora Adamo lavorerà sulle sue lacune e se potrebbe ritornare nel 2025 con la voglia di vincere che l’ha sempre contraddistinto.