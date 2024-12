Atalanta, D’Amico: “Mercato? Se ci saranno delle opportunità le coglieremo”

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, poco prima della sfida contro la Lazio a DAZN: “Il primo posto in questo momento ci rende orgogliosi, ma sappiamo che non siamo neanche a metà campionato, è ancora lunga. Siamo davanti a tutti, ma già stasera affronteremo un avversario difficile. Due anni fa ho avuto la fortuna di arrivare in un club strutturato, con una grande proprietà, i Percassi, e un grande allenatore, Gasperini. Chiunque arriva all’Atalanta ha la fortuna di lavorare per il massimo e avere tutti gli strumenti per far bene. Il merito è loro, che stupiscono tutti da dieci anni. Io mi ritengo fortunato”.

Lookman. “L’Atalanta negli anni è sempre stata brava a individuare giocatori che poi da noi hanno fatto meglio di altre annate. E questo mi fa tornare al discorso precedente, è frutto della società e di un allenatore che ogni anno stupiscono tutti. Gennaio? Non siamo una macchina perfetta e lo sappiamo. Il mercato di gennaio è difficile. Come tutti gli anni, se ci saranno delle opportunità le coglieremo, sapendo che il mercato di gennaio non è semplice”.