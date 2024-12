Inter, Lautaro: “Importante portare a casa un risultato positivo”

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 0-3 sul campo del Cagliari. “Sono contento principalmente perché abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per le sue cose. Per noi era importante portare a casa un risultato positivo: sicuramente il gol è importante, ma ancora di più che la squadra vinca. Obiettivo? Lavoriamo per questo. L’importante è che ci scende il campo faccia quello che chiede il mister. Siamo un gruppo straordinario, siamo contento e dobbiamo continuare su questa strada facendo nel 2025 come nel 2024″.