Marquez prossimo campione del Mondo: Bagnaia in lacrime

Marc Marquez insegue il suo nono titolo iridato e spera di diventare campione già il prossimo anno. Per Bagnaia sarà durissima

Il fenomeno spagnolo, Marc Marquez, avrà finalmente a disposizione la stessa moto del rivale e vista la superiorità della Ducati rischia di diventare un autentico duello. Il pronostico sembra essere dalla parte del #93 questa volta.

Il tempo di trascorrere il Natale e il Capodanno e già è quasi ora di tornare in pista. Il prossimo campionato della MotoGP, infatti, scatterà il 28 febbraio in Thailandia, un mese in anticipo rispetto al consueto. Questo dovrebbe accrescere ancor di più l’attesa di vedere i rapporti di forza sin dalla prima gara, che sarà in uno dei tracciati preferiti di Bagnaia (ha vinto nel 2024) e Marquez (lì ha conquistato l’ottavo e ultimo titolo).

Viste le difficoltà economiche della KTM e il ritardo tecnico dell’Aprilia, sembra impossibile ipotizzare dei competitor all’altezza della Ducati anche nel 2025. ciò significa che i due piloti ufficiali, ovvero Marquez e Bagnaia potrebbero avere una corsia preferenziale per giocarsi la vittoria conclusiva.

Un duello senza esclusione di colpi da vivere nello stesso box, come non accadeva dai tempi di Lorenzo e Rossi. Dovranno essere bravi Tardozzi e Dall’Igna nel tenere alta l’armonia del team, soprattutto quando ci saranno gli inevitabili screzi in pista.

Marc Marquez favorito per i bookmaker: il Mondiale del 2025 può essere suo

Ma chi è il favorito per il titolo 2025 in MotoGP? Stando a quanto rivelato dai bookmakers, in questo momento davanti a tutti c’è proprio Marc Marquez, che gode della stima degli scommettitori e degli allibratori.

Lo spagnolo della Ducati si gioca infatti a 1,75 su Gazzabet, Better Lottomatica e Betflag. Per quanto riguarda invece Pecco Bagnaia, le quote salgono a 2.75 su Gazzabet, Better Lottomatica e BetFlag. Per quanta riguarda invece gli outsider, l’unico degno di nota è Jorge Martin, campione in carica, che viene offerto a quota 11,00 su BetFlag e Better Lottomatica, quota 10,00 su Gazzabet.

Il pilota Aprilia dovrà prima capire come adattarsi alla nuova moto e vedere se la coppia con Marco Bezzecchi potrà funzionare anche per sviluppare dal punto di vista tecnico la RS-GP. Non resta che attendere il prossimo 28 febbraio per vedere già a Buriram quelli che saranno i rapporti di forza, senza dimenticare che già una ventina di giorni prima andranno in scena i consueti test pre-season di Sepang.