Michael Schumacher, toccante messaggio poco fa: tutti commossi

L’ex pilota della Ferrari ed un messaggio davvero commovente: sono rimasti tutti senza parole, che notizia per Michael Schumacher

Il mondo della Formula 1 e dello sport in generale esattamente undici anni fa rimase gelato, impietrito, davanti ad una notizia pazzesca. L’incidente sugli sci di cui fu vittima Michael Schumacher e che cambiò per sempre la vita di uno dei piloti più vincenti della storia.

7 titoli mondiali, un posto privilegiato nelle pagine di storia a Maranello: Michael Schumacher rimane, ancora oggi, una leggenda vivente. Ma ad oggi non è chiaro come stia, le sue condizioni di salute sono un totale mistero: sua moglie Corinna lo ha letteralmente blindato da occhi indiscreti, per dare modo a Michael di guarire in tutta tranquillità.

Si è vociferato, negli ultimi mesi, come il tedesco avesse fatto progressi rilevanti, come sedersi a tavola per pranzare coi suoi familiari. Conferme in via ufficiale, però, mai arrivate. Nelle scorse ore è però arrivata una notizia che farà sicuramente felici i fan dell’ex ferrarista ma non solo. Una notizia memorabile che cambierà per sempre la vita di Schumi e della sua meravigliosa famiglia.

Schumacher, notizia da brividi: è stato appena annunciato

Un lieto evento è in arrivo in casa Schumacher e, siamo certi, che Michael non potrà che esserne felicissimo. Sua figlia Gina Maria, che lo scorso fine settembre è convolata a nozze con lo storico fidanzato Iain Bethke, è incinta.

La primogenita della dinastia Schumacher, a cui Michael sin dai tempi in cui aspettava il parto di sua moglie Corinna è estremamente legato. Lo scorso settembre si è speculato parecchio sulla presenza dell’ex pilota della Ferrari alla cerimonia di nozze tenutasi nella villa di Maiorca davanti a pochi amici e parenti. Il tedesco, ad oggi, non è chiaro come stia né se effettivamente fosse presente al matrimonio di Gina.

Michael, che a gennaio compirà 56 anni, è però in procinto di diventare nonno di una dolcissima bambina. Gina e Iain, infatti, sui profili social hanno annunciato la meravigliosa notizia che ha certamente addolcito il Natale alla famiglia Schumacher così come ai tantissimi fan dell’ex pilota di Formula 1. Una fotografia con un pony e tanti palloncini rosa per svelare al mondo l’arrivo di un nuovo membro della dinastia Schumacher.

Ad aprile 2025, infatti, Gina metterà al mondo sua figlia. E Michael non potrà essere più felice ed emozionato per questo lieto evento. In attesa che un giorno non troppo lontano, si spera, anche i fan del ‘Kaiser’ possano capire come Michael stia effettivamente e quali siano le sue condizioni di salute.