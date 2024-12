NBA-Paul George nella Top 10 di tutti i tempi: traguardo prestigiosissimo

Un grande campione dell’NBA, l’ala piccola Paul George, è entrato in una prestigiosa top 10 All Time: ecco perché.

Negli Stati Uniti le statistiche nello sport sono tutto. Difatti, è proprio lì che è nata la “cultura delle statistiche” e ogni professionista mira con attenzione a migliorare i propri risultati personali nel corso di ogni partita.

Se da una parte questo ha reso il gioco più “meccanico”, con molti che studiano a tavolino ogni propria mossa e non si fanno prendere dall’istinto, dall’altra migliora l’efficienza e la qualità delle azioni.

Inoltre, le statistiche sono fondamentali per le classifiche “All-Time” così da definire i migliori giocatori di sempre. Nell’NBA, c’è una particolare attenzione per classifiche e statistiche. Paul George, giocatore in forza ai Philadelphia 76ers, è riuscito a strappare un record proprio in questi giorni.

Ecco tutto quello che c’è da sapere e perché si tratta di un traguardo importante.

Paul George, il record che ha raggiunto in NBA

Paul George è uno dei migliori talenti della sua generazione. Si tratta di un cestista che in attacco da un contributo fondamentale ma anche in difesa si tratta di un osso duro capace di marcare al meglio il proprio uomo. Anche se non è riuscito ancora a vincere un anello, si è sempre distinto per il suo talento agli Indiana Pacers, agli Oklahoma Thunder, ai Los Angeles Clippers e oggi ai Philadelphia 76ers.

Ma qual è la top 10 che ha raggiunto Paul George? Ebbene, il 34enne è entrato nella classifica dei migliori dieci per i tiri dall’arco realizzati. Difatti, la posizione numero 10 è stata ottenuta con il tiro numero 2.283 contro gli Charlotte Hornets. Con questo risultato, George ha segnato 2.283 su 5.947 tentativi per un punteggio percentuale molto alto, del 38,4%.

Gli altri in questa speciale classifica

Ora, Paul George occupa la decima posizione di questa classifica all time. Entrando in solitaria al decimo posto ha scavalcato un altro buon giocatore della storia dell’NBA, vale a dire Jason Terry, ex campione con i Dallas Mavericks. Al nono posto della classifica si trova invece un altro nome che gli appassionati ricordano con piacere, Vince Carter, con 2.290 tiri. Molto probabilmente, nel corso di questa stagione George supererà anche lui.

All’ottavo posto si trova un altro giocatore ancora in attività, vale a dire LeBron James, con 2.460 tiri messi a segno. Ma chi guida la speciale classifica? Ovviamente il miglior tiratore di tutti i tempi, vale a dire Stephen Curry. Le percentuale del campione dei Golden State Warriors sono di 3.832 tiri segnati su 9.007 tirati, vale a dire il 42,7%.