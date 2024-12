Serie A, impresa del Genoa a Empoli. Lautaro Valenti fa esplodere il Tardini al 98′, Monza ancora KO

Un pomeriggio scoppiettante in Serie A con Genoa e Parma che si sono assicurati gli scontri salvezza contro Empoli e Monza.

EMPOLI-GENOA 1-2

Partita emozionante al Castellani con Sebastiano Esposito croce e delizia del match. Accade tutto nel secondo tempo: prima i rossoblù passano in vantaggio con Badelj e dopo 22 minuti trovano il raddoppio con Ekuban. Nel mentre, l’ex Inter si fa ipnotizzare dagli 11 metri da Leali e poi accorcia le distanze al minuto 74, con la formazione di D’Aversa che non riesce più a superare il muro eretto dalla retroguardia genoana. 3 punti importantissimi per Vieira.

PARMA-MONZA 2-1

Niente da fare per Salvatore Bocchetti che si deve arrendere al minuto 98 in inferiorità numerica. Anche al Tardini i tre gol avvengono nella seconda frazione di gioco. Ducali in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Hernani con il Monza che rimane in inferiorità numerica per il doppio giallo a Pablo Mari. Reazione d’orgoglio per i brianzoli: prima la rete annullata a Djuric, poi il pareggio di Pedro Pereira. Ma la vera beffa arriva al minuto 98 allo scadere: calcio d’angolo di Mihaila e colpo di testa di Valenti che regala una vittoria preziosa a mister Pecchia.