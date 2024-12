Tyson, annuncio terrificante: “Ad un passo dalla morte”

Anche un campione come Mike Tyson, un colosso di oltre 100 chilogrammi, ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute

Sembra ieri quando Tyson ed Evander Holyfield si scontrarono in un match che ha riempito le pagine dei giornali, non tanto per il prestigio, ma per il famoso morso che Iron Mike rifilò al suo avversario. Il pugile statunitense non ha mai accettato di dover lasciare il pugilato professionistico e ancora oggi sono molte le sue dichiarazioni in merito alle difficoltà riscontrate nel separarsi da quello che era il suo mondo.

Cresciuto imitando le gesta di Muhammad Ali, Tyson ha ormai 58 anni e le sue condizioni di salute non possono passare inosservate. Nonostante tutto, il campione dei pesi massimi in quest’ultimo anno si è allenato duramente per affrontare quello che probabilmente è stato l’ultimo incontro.

Un match che ha tenuto col fiato sospeso oltre 65 milioni di spettatori poco più di un mese fa. Con 50 vittorie per KO alle spalle, Tyson rientra nelle top 10 mondiali dei pesi massimi più forti di sempre, oltre ad essere ricordato come uno dei “picchiatori” più temibili al mondo. Abituato a far sussultare i cuori dei tifosi grazie ai suoi knock out, stavolta Iron Mike ha rilasciato delle terribili dichiarazioni sul suo stato di salute.

Annuncio choc, Tyson: “Ho vomitato sangue”

Nel mese di novembre si è tenuto l’atteso incontro tra Jake Paul e Mike Tyson, match che su Netflix ha sbancato il botteghino e, a quanto pare, anche i server del colosso dello streaming. Inizialmente programmato per il mese di luglio, l’incontro fu posticipato a causa di problemi di salute riscontrati da Tyson: in questi giorni il pugile ha raccontato tutto. Durante i preparativi per affrontare il difficile incontro, Mike Tyson ha visto la morte in faccia a causa della sua ulcera.

Stando a quanto riportato sulle pagine del Corriere Dello Sport, il campione avrebbe passato le pene dell’inferno – sono quasi morto. Ho ricevuto 8 trasfusioni di sangue, ne avevo perso quasi metà. Tutto questo è accaduto a giugno, quando il pugile ha temuto seriamente di morire: “A giugno ero in bagno a vomitare sangue. Ho chiesto al dottore: ‘Sto per morire?’ Lui mi ha risposto: ‘Abbiamo delle opzioni’. Opzioni? Non potevo crederci, sono quasi morto. Ho perso 25 chili in 11 giorni. Non riuscivo a mangiare.” Il dramma vissuto da Iron Mike però ha avuto un esito ben più lieto e per fortuna è riuscito a competere con il famoso Youtuber Jake Paul.