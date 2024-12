Brisbane alle porte, Kyrgios ritorna col botto: scatta la polemica

Torneo di Brisbane sempre più vicino: non solo Djokovic, di nuovo in campo anche Nick Kyrgios già al centro dell’ennesima polemica.

Manca ormai pochissimo alla stagione 2025 che vedrà protagonisti al Brisbane International, l’ATP 250, anche due italiani. Dopo la vittoria della Coppa Davis 2024, ecco di nuovo in campo Matteo Berrettini che pare aver ritrovato in maniera definitiva la giusta condizione fisica e mentale per ritornare quello di sempre. Le emozioni, però, non sono finite qui: protagonista di questo torneo sarà anche Matteo Arnaldi. I due azzurri sfoggeranno tutto il proprio talento rispettivamente contro Thompson e Popyrin.

Proprio il numero 37 al mondo avrà la possibilità di giocarsi una chance importante contro uno dei migliori tennisti della storia: Novak Djokovic. Arnaldi, infatti, è inserito nel quarto di tabellone di Djokovic, testa di serie numero 1. Il serbo insegue l’ennesimo trionfo: il titolo ATP numero 100. Un record che, nella storia, è stato stappato dai colossi di questo sport: Jimmy Connors e Roger Federer.

Non solo Djokovic, torna anche Kyrgios protagonista: il gesto fa scattare la polemica

Djokovic tornerà a mettersi gioco dopo aver perso la finale del Rolex Shanghai Masters contro Jannick Sinner e rimetterà piede a Brisbane dopo ben 15 anni: l’ultima sua apparizione, infatti, è risalente al 2009. Insieme a lui, però, ci sarà anche il ritorno di Nick Kyrgios, personaggio controverso, ultimamente protagonista di un episodio che ha scatenato una vera e propria polemica.

Il tennista australiano sta continuando a punzecchiare il numero uno al mondo, Jannick Sinner, dopo le parole sulla situazione doping che ha coinvolto lo stesso tennista italiano. Kyrgios, infatti, aveva usato parole davvero forti sulla questione e, di conseguenza, ha fatto davvero scalpore. Nei giorni scorsi Sara Errani ha commentato con queste parole l’atteggiamento di Kyrgios: “Ha utilizzato parole forti. Poi quando non sei in giro e giochi meno… mi è sembrato egocentrico e non mi è piaciuto tanto“.

Dichiarazioni che non sono passate sotto traccia ed hanno stuzzicato la replica di Kyrgios che ha pensato bene di ricondividere un post di un utente su “X”: “Così Errani, dopata accertata, ha criticato Kyrgios per aver chiamato in causa Sinner, che ha fallito due test antidoping? Atleti italiani e doping, è una storia d’amore“. A ciò ha apposto anche il proprio sarcastico commento: “Mi stai prendendo in giro?” con un’emoticon indicante un sorriso tutt’altro che sincero. Alla vigilia del Brisbane International, perciò, Kyrgios si prepara al meglio cercando strategicamente di spostare tutta l’attenzione su ciò che fa fuori dal campo di gioco. Un altro avvenimento che certifica lo status di un personaggio che continua a far discutere di sè e in maniera positiva che negativa.