Hamilton-Mercedes, il tradimento è servito: la Ferrari è già un ripiego?

Lewis Hamilton si è trasferito in Ferrari per poter vincere nuovamente ma l’inglese pensa ancora al passato?

Ci sono grandi campioni che hanno scritto la storia di uno sport rimanendo sempre fedeli a una squadra, una franchigia oppure una scuderia. Si tratta di eroi delle discipline sportive apprezzati anche per il loro esempio di lealtà.

Nell’ultimo periodo, sembra che questo concetto stia scomparendo, con pochissimi sportivi che riescono a essere bandiere delle loro squadre.

Per molto tempo, Lewis Hamilton è stato legato alla Mercedes e con questa scuderia il pilota britannico ha vinto di tutto, diventando una leggenda della Formula 1. Tuttavia, le cose non sono andate bene nell’ultima stagione e Lewis ha deciso di trasferirsi in Ferrari.

Ma le cose vanno bene nel Cavallino Rampante? O Hamilton ha già nostalgia di casa? Ecco quello che c’è da sapere al riguardo.

Lewis Hamilton, le parole sull’addio in Mercedes

A quanto pare, Lewis Hamilton ha voluto dedicare qualche parola alla Mercedes ora che è diventato ufficiale il suo addio. Il campione ha scelto di gareggiare con la Ferrari e al suo posto Mercedes ha scelto un giovane talento italiano: Andrea Kimi Antonelli. Sarà lui che sostituirà Hamilton e cercherà di dare una mano all’altro pilota della scuderia, il 26enne George Russell.

Ma quali sono state le parole che Hamilton ha rivolto proprio al giovane Antonelli? La dedica è emozionante ed è stata raccontata dal coordinatore della squadra tedesca Stephen Lord nel corso di un famoso podcast. Lord ha spiegato che la dedica è avvenuta durante l’ultimo incontro tra i piloti e i tecnici Mercedes: “Gli ha dato il benvenuto nella sua nuova stanza, augurando buona fortuna. Lewis ha fatto una bella descrizione della scuderia. In particolare, ha consigliato ad Antonelli di prendersi cura di questa squadra, perché il team avrebbe ricambiato la sua premura. È stato davvero un bel gesto”.

Gli obiettivi per il futuro

Anche se il saluto con il team Mercedes e con il giovane Antonelli ha rappresentato un momento emozionante, per Hamilton ora è arrivato il momento di guardare al futuro. Il pluricampione vuole ritornare ad avere rilevanza in Formula 1 e sa che con Ferrari può avere una grossa chance di vittoria.

Certo, dovrà prima trovare il feeling con la nuova squadra e con il suo nuovo compagno e collega, Charles Leclerc. Tuttavia, potrebbero esserci davvero tante sorprese positive per tutti i tifosi della scuderia italiana. Non resta far altro che attendere l’inizio di una nuova emozionante stagione e sognare con Hamilton in rosso Ferrari.