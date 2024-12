Il Napoli abbatte il muro del Venezia: decide Raspadori. Atalanta raggiunta in testa

Vince ancora il Napoli, la squadra di Antonio Conte abbatte la resistenza del Venezia e vince 1-0. Tre punti d’oro per la formazione campana che così recupera i due punti di ritardo dall’Atalanta e la aggancia in testa a quota 41 punti. Decide Giacomo Raspadori, al minuto 79, superando la grande resistenza dei Lagunari.

Una resistenza che aveva visto Lukaku protagonista negativo del primo tempo. Il centravanti azzurro aveva avuto la grande occasione di andare in vantaggio nel finale di primo tempo, con un rigore. Invece, ancora una volta, la grande reattività di Filip Stankovic aveva aiutato il Venezia a rimanere sullo 0-0.

Nella ripresa, il Venezia non riesce più a ripartire e non crea più nulla, mentre il Napoli continuava ad attaccare. Il muro dei veneti è caduto solo al 79′ con il subentrato Raspadori che, dal limite dell’area di rigore, ha trafitto il figlio dell’ex centrocampista dell’Inter. 1-0 e partita sostanzialmente in ghiaccio, nonostante gli ultimi tentativi del Venezia.

Il successo riporta quindi il Napoli in testa, che approfitta immediatamente del rallentamento dell’Atalanta.