Udinese, Runjaic: “Soddisfatti del nostro 2024. Virus? Non stavo in piedi, ma volevo esserci”

Alla fine Kosta Runjaic è arrivato a dirigere l’Udinese, anche se solo in corso d’opera durante la partita contro il Torino poi pareggiata a causa di un virus che non gli ha concesso di essere al meglio. Al termine del match, il tecnico ha spiegato in conferenza stampa: “Sto meglio rispetto al prepartita anche se non mi sento ancora al top. Ho avuto dei crampi allo stomaco e faticavo a stare in piedi, sono dovuto rimanere negli spogliatoi. Ci tenevo però ad andare in panchina, sono rimasto qui prendendo tutti i medicinali possibili per riuscire a stare nella ripresa in prima linea con la squadra. I ragazzi in campo cercano di dare tutto, in generale è una partita da pareggio, non abbiamo giocato così bene nella prima frazione di gioco, dopo il secondo vantaggio abbiamo mollato un po’ la presa, potevamo essere più aggressivi. Questo però è il calcio, abbiamo comunque raccolto un punto”.

Poi sulla partita: “Abbiamo trovato due gol da calcio da fermo, poi lo abbiamo preso noi, dovevamo fare meglio in quella situazione, quella è la teoria, poi c’è la pratica. Nella conferenza stampa prepartita dobbiamo lavorare sugli errori, però possiamo essere soddisfatti di quanto fatto nel 2024, la strada è quella giusta. Abbiamo ancora l’ultima gara del girone d’andata, dopo Capodanno dovremo essere bravi a migliorare le prestazioni, come detto questo è il calcio, questo è il nostro livello attuale. Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi”.