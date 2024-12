Bologna, Italiano amaro: “Gara dominata. Difficile commentare”

È un Vincenzo Italiano amareggiato quello che ai microfoni di DAZN si è presentato per commentare il ko del suo Bologna 2-3 in casa contro il Verona.

“Veramente difficile commentare questa partita. Abbiamo messo molto del nostro per perdere una gara costantemente nelle nostre mani“. Dice il tecnico rossoblù, che poi commenta gli errori dei suoi giocatori. “Il primo gol loro nasce da un retropassaggio sbagliato. Dobbiamo essere bravi a leggere i momenti e ad avere la percezione del pericolo e non subirne un altro a 10 secondi dal 45′. E poi il 2-3, evitabile anche quello. È incredibile perderla, la mia squadra ha pagato a caro prezzo le ingenuità ma ha disputato una grandissima prestazione anche in inferiorità numerica. In un calcio così veloce le espulsioni pesano. A me è sembrata un’espulsione eccessiva, è stato prima aggredito con un mezzo cazzotto. Pobega è un pezzo di pane, l’arbitro è stato frettoloso. Era una partita tranquillissima. Anche in questo caso ci siamo andati a cercare l’episodio negativo per complicarci la vita da soli“.

E ancora: “Era accaduto già a Roma e ha saputo reagire. Ci vuole maggiore attenzione e metterò dei paletti al rientro in campo per gli allenamenti. In generale, posso dire che il Bologna ha raccolto meno di quanto meritasse. Oggi con una vittoria staremmo commentando una classifica straordinaria, ma purtroppo abbiamo perso e non c’è tempo per piangerci addosso“.

Sulla posizione di Dominguez che ha messo in crisi il Verona: “Volevo isolare il tre contro tre davanti e i giocatori tecnici che vengono dentro al campo col piede opposto creano superiorità numerica. Anche per questo ho messo Fabbian, sfruttando la sua capacità di inserirsi e di tenere basso Duda. Se analizziamo la partita ci sono veramente poche cose da rimproverarci sul piano tattico, a livello tecnico invece ci sono stati errori che nessuno può permettersi a questi livelli“.