Bologna-Verona 2-3, Pobega tradisce Italiano: autogol di Castro

Crolla in casa il Bologna contro l’Hellas Verona decisiva l’autorete di Castro nel finale che regala al Verona il sesto successo in campionato. Felsinei avanti con Benjamin Dominguez che vengono raggiunti da Sarr e superati da Tengstedt in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il Bologna resta in 10, espulso Pobega, ma pareggia, ancora con Dominguez. Nel finale è un’autorete di Castro a regalare al Verona i 3 punti. Chiude male l’anno Italiano, sorride Zanetti.

Bologna-Verona, le ufficiali: Orsolini in panchina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

Sblocca il Bologna, la ribalta il Verona

Parte forte il Bologna che la sblocca al 20′ con Benjamin Dominguez. Non impeccabile la difesa del Verona, di fatto il fantasista rossoblu ha controllato palla tra quattro avversari e l’ha messa all’angolino beffando Montipò sul proprio palo. Rivedibile soprattutto la giocata difensiva di Tchatchoua, goffo nella prima respinta di testa. Al 35′ palo di Odgaard. Da esterno a esterno, con un bel cross sul secondo palo di Miranda e tiro al volo da parte del calciatore rossoblu che colpisce il legno a Montipò battuto. Momento molto positivo per il Bologna che, sbloccato lo 0-0, sta provando a chiudere virtualmente la gara per vivere la ripresa con maggiore serenità. Passano 3 minuti e Sarr fa 1-1. Incredibile errore in impostazione di Lucumì, un retropassaggio insensato che consente al Verona di presentarsi con due attaccanti a tu per tu con Skorupski. Sarr non sbaglia e fa esplodere il settore ospiti. In chiusura di primo tempo è Tengstedt a fare 1-2. Incredibile errore dei centrali difensivi del Bologna, bravissimo il centravanti a sfruttare gli spazi a disposizione e a battere Skorupski ribaltando completamente il risultato. 1-2 al Dall’Ara!

Pari Bologna ma non basta: Castro autogol fa 2-3

4 minuti e il Verona sfiora il 3-1. Si addormenta la difesa del Bologna e Suslov ne approfitta con un impressionante scatto in velocità. Il tiro in diagonale termina a lato di un soffio, con Tengstedt libero al centro che invocava il passaggio. Ingenuità di Pobega che colpisce a volto Duda. Espulso il centrocampista del Bologna. Felsinei in 10 al 52′. Al 58′ pari dei padroni di casa. Calcio di punizione battuto da Odgaard e pallone che si è stampato sul palo, sulla respinta è poco reattiva la difesa del Verona e l’attaccante ne approfitta per il tap-in a porta vuota. Esplode il Dall’Ara, pareggio meritato. 3 minuti ed è Odgaard a sfiorare il 3-2. E’ scatenato Odgaard, a tratti immarcabile. Gran bel cross per Fabbian e pallone a lato anche a causa di una deviazione di Ghilardi. Al 88′ beffa Bologna. Su sviluppi di punizione laterale è Castro a farsi autogol superando Skorupski. Vince 3-2 il Verona, ko pesante per i padroni di casa.