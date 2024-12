Infortunio e ladri in casa: periodo nero per la stella NBA

Continua a tenere banco in America il gruppo di ladri che sta svaligiando le casse di varie stelle dello sport statunitense

È un periodo molto complicato per le star dello sport americano. Negli Stati Uniti è scoppiato un vero e proprio caso: una rete di criminali sudamericani è finita nel mirino dell’FBI complici diversi colpi messi a segno grazie all’utilizzo di tecnologie moderne molto sofisticate come droni e non solo.

I due cestisti Mike Conley dei Minnesota Timberwolves e Bobby Portis dei Milwaukee Bucks in NBA insieme alle stelle della NFL come Patrick Mahones, Travis Kelce e Joe Burrows nella NFL hanno subito furti nell’ultimo periodo. Insomma, obiettivi ben precisi dove andare a “colpo sicuro” se si vuole fare una rapina.

A loro si è aggiunto il nome di un altro volo noto NBA che oltre al danno dell’infortunio rimediato qualche settimana fa, ha subito anche un furto, anche se per fortuna né lui né la sua famiglia erano presenti tra le mura della propria dimora durante il fattaccio.

NBA, svaligata la casa del top player: la ricostruzione

Come riporta ABC News Live, Luka Doncic dei Dallas Mavericks è l’ultimo atleta professionista cronologicamente parlando a cui è stata svaligiata casa. A confermare la spiacevole notizia è stato lo stesso manager dell’asso sloveno che ha raccontato di come per fortuna nessun era presente.

Come detto, questa banda di ladri si avvalgono dell’utilizzo dei droni per sfruttare il momento ideale per colpire. Doncic non sta vivendo di per sé un momento facile poiché nell’incontro con Minnesota ha rimediato uno stiramento al polpaccio sinistro con un mese di stop di diagnosi.

A causa di questo infortunio, l’ex Real Madrid dovrà saltare in totale almeno 16 partite. Questo, oltre ad essere un problema per Dallas, lo è anche per il classe 1999 che a questo punto dovrà dire addio sia ai premi stagionali sia alla convocazione per l’All-Star Game.

Tornando al furto, al cestista sono stati sottratti oggetti dal valore di 30.000 dollari, principalmente gioielli. Un lavoro purtroppo preciso e andato a segno da parte dei ladri che aggiungono alla propria lista anche il nome della stella dei Dallas e della Nazionale slovena.

Regna dunque la preoccupazione tra gli atleti di NBA e NFL che non si sentono molto al sicuro. La banda in questione lavora con molta attenzione, senza svelare quale sarà il prossimo obiettivi. Le due leghe hanno chiesto maggior vigilanza da parte dei proprio giocatori, consapevoli del momento difficile.