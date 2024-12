Sainz, che batosta: “Sotto choc”

Quella di Carlos Sainz è una carriera cominciata nel 2010 quando esordì in Formula BMW, ma nonostante la grande esperienza maturata negli anni lo spagnolo non ha resistito alla batosta ricevuta all’età di 30 anni.

Figlio del noto pilota di Rally, Carlos Sainz Junior si è accasato di recente alla Williams dopo 4 anni vissuti con il cavallino di Maranello cucito addosso. Partito dalla Toro Rosso, scuderia con la quale esordì nel 2015, il pilota spagnolo ha poi vestito i colori della Renault e della McLaren prima di accasarsi in Italia. A dire il vero il suo score con la rossa non annovera grandi risultati, basti pensare che in 4 anni sono stati solo 4 i gran premi vinti, con sei pole position e 25 podi conquistati.

Si è classificato secondo nell’ultimo Gran Premio della stagione 2024 (Abu-Dhabi), lasciando la Ferrari dopo aver chiuso il campionato piloti in quinta posizione. Non sono però i risultati mancanti ad aver deluso enormemente il pilota iberico, bensì le sue aspettative e le sue ambizioni per la stagione 2025. Nonostante ciò, Carlos Sainz Jr lascia la Ferrari senza rancori e con l’auspicio di ritornare a Maranello prima o poi.

Hamilton alla Ferrari, Sainz: “Mi hanno visto soffrire”

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari fu annunciato quando la stagione 2024 non era neanche cominciata. Era infatti febbraio quando Carlo Sainz apprese che non sarebbe stato lui a montare sulla Ferrari per la stagione 2025, rimanendo decisamente scottato e sotto choc per la decisione presa dalla scuderia. Il pilota a tal proposito era fortemente convinto di continuare la sua carriera a Maranello, ma durante il podcast Beyond the Grid ha rivelato tutta la sua sofferenza: “Mi è stato comunicato che non avrei proseguito con la squadra con cui ero sicuro al 99% di restare a lavorare durante l’inverno. È stato uno shock immenso per le mie speranze e ovviamente non mi sono goduto quel momento”.

Il ragazzo ha trovato poi conforto nelle persone a lui più care, tra i quali il padre ex pilota e la sua compagna – tutti loro mi hanno visto soffrire durante l’inverno – ha dichiarato lo spagnolo durante il podcast. Sainz non ha poi mancato di ribadire quanto l’inverno 2024 sia stato uno dei periodi peggiori per lui – non ero pronto a questo tipo di notizia. Sono rimasto sotto shock per un po’. Quando dico soffrire non intendo dire che piangevo di nascosto, ma che ero davvero ferito perché non me l’aspettavo. Ricordo che dopo l’Australia ho pensato a quanto sono fortunato ad avere intorno a me le persone che mi sostengono.