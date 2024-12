Dakar Rally 2025, partecipare con un camion? E’ possibile e il made in Italy è al top

Al prossimo Rally Dakar ben sei camion monteranno gomme italiane. Tra questi c’è il favorito numero uno per la vittoria finale

Prometeon si occupa della produzione e della commercializzazione di pneumatici, con particolare focus sul settore industriale, ma anche off road. L’azienda è stata fondata nel 2017 da una costola del colosso Pirelli e sta progressivamente adottando un approccio di vendita plurimarca, ampliando la propria presenza sul mercato e la propria competenza tecnologica.

Già da qualche anno, esattamente a partire dal 2023, Prometeon si è affacciata anche al mondo del motorsport. In particolare nei rally, lanciando gli pneumatici S02 Pista, primo prototipo esclusivamente a marchio proprio nella storia del gruppo.

Prometeon ha equipaggiato quattro truck dei team Tibau ed Italtrans, partecipanti al Rally Dakar d’Arabia Saudita proprio nel 2023, segnando, di fatto, il suo ingresso nelle competizioni tra veicoli. I prodotti elaborati dall’azienda hanno garantito una maggior resistenza a condizioni più estreme, grazie alla rivoluzione nella geometria del battistrada, che gli consentono di operare anche con basse pressioni, su svariate tipologie di terreni, dall’asfalto alla sabbia, fino alla terra e alle zone aquitrinose.

Il produttore ha già confermato la presenza di pneumatici Prometeon al prossimo Dakar Rally 2025, che si terrà tra il 3 e il 17 gennaio, per la edizione consecutiva ancora in Arabia Saudita, dove l’esordio di Prometeon nell’ambito sportivo è avvenuto, proprio due anni fa.

Martin Macik e la MM Technology

Il Prometeon Tyre Group ha siglato una partnership con MM Technology, che consentirà di montare le gomme S02 Rally del gruppo ad addirittura 6 trucks dell’azienda ceca che competeranno in Arabia Saudita, sui 9 totali a disposizione. I camion saranno guidati da piloti di assoluto livello, tra i quali Danilo Petrucci, fuoriclasse del Superbike, e la coppia di olandesi Kees Koolen e Mitchel van den Brink. Ma la partecipazione più illustre sarà indubbiamente quella di Martin Macík Jr, pilota ceco vincitore dell’ultimo Rally Dakar.

Il nativo di Benesov ha dato inizio alla sua attività nella Dakar nel 2013, allora come navigatore di camion, prendendo il volante in mano dopo due stagioni. L’oro conquistato con la sua squadra nel 2024 è solo la punta dell’iceberg; dietro al successo, ci sono l’attività e lo studio meticoloso della MM Technology, fondata proprio dal ceco assieme a suo padre, Martin Macík Sr., nel 2020. E dopo anni di produzione per clienti in tutta Europa e in tutto il mondo, operando un rinnovamento e un perfezionamento continuo per massimizzare le prestazioni dei propri prodotti, la vetta è stata finalmente raggiunta. Macík torna in Medio Oriente da campione in carica ed è indubbiamente il favorito per il bis personale.

‘Benny, the Big Guy’

Nella tappa di partenza a Bisha ci sarà anche “Benny, the Big Guy”, il mezzo che sarà condotto proprio da Martin Macík Jr. Il pilota si affida ad un Iveco Evo 4, sviluppato direttamente dalla sua Mm Technology, ed ha già debuttato in gare ufficiali nel corso del Rallye du Maroc, disputato lo scorso ottobre, in cui Macik ha offerto l’ennesima sensazionale prestazione, aggiudicandosi tutte le tappe. Il Rally Dakar, come affermato anche dal CTO di Prometeon, Alexandre Bregantim, sarà un’occasione determinante per permettere al gruppo di sfruttare l’esperienza per apportare migliorie ed innovazioni sempre più dinamiche.

Gli pneumatici S02 Rally che ‘Benny’ monterà, sono dotati di una particolare integrità strutturale, che consentirà al mezzo di saggiare l’esperienza off-road maggiormente impegnativa. Questo sarà possibile grazie al battistrada, idoneo a molteplici superfici come ghiaia e fango, ai fianchi rinforzati, in modo tale da non essere scalfiti, ma anche il tallone rinforzato, che ridurrà significativamente la possibilità di malaugurati slittamenti.