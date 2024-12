Italia controtendenza, l’usato batte il nuovo: ma si rispamia davvero?

In Italia ci sono tante auto usate, mentre il nuovo scarseggia, ma questo significa davvero che gli italiani risparmiano?

Da settimane ormai si sente parlare di mercato auto in crisi. I principali produttori europei stanno cercando delle soluzioni per non avere problemi, chiedendo una mano attraverso incentivi e bonus.

Tuttavia, la situazione non sembra affatto rosea. Per rispettare le normative imposte dall’Unione Europea, le case automobilistiche sono costrette a produrre più auto elettriche o a basse emissioni. Comunque, il costo di produzione di tali auto è più alto rispetto alla media.

Ne consegue un aumento generale dei prezzi dal punto di vista delle auto nuove. Ecco perché in Italia alcuni preferiscono comprare delle auto usate che siano affidabili.

Ma c’è davvero un risparmio in questo caso? Ecco cosa dicono le statistiche e quali sono i dati più interessanti.

Auto usate, il numero in Italia da considerare

I trend delle auto in Italia sono stati pubblicati dall’ACI, l’Automobile Club d’Italia. Analizzando le prime iscrizioni al PRA e i passaggi di proprietà, l’ACI è riuscito ad avere un quadro completo del parco circolante delle auto sul territorio italiano. A quanto pare, finora nel 2024 le iscrizioni al PRA per le auto sono aumentate del 0,7%. Si tratta di un trend in leggerissimo aumento, ma che risulta essere comunque positivo.

Tuttavia, quando si parla di passaggi di proprietà, la situazione cambiano drasticamente. Nei primi undici mesi del 2024, si è assistito a un aumento di circa l’8,1% dei passaggi di proprietà rispetto al 2023. Insomma, questo dimostra come gli italiani preferiscono sempre di più acquistare auto di seconda mano, con un trend che è in continuo aumento e che molto probabilmente seguirà questa scia nel prossimo futuro.

I numeri precisi

Ma secondo l’ACI qual è il numero preciso di passaggi di proprietà che sono avvenuti nei primi undici mesi del 2024? Ebbene, si parla di un totale di 2.901.812. Si tratta di un risultato che ha quasi raggiunto quello della totalità del 2023, quando in un anno intero erano stati effettuati 2.914.721 passaggi di proprietà. Ma quali sono le regioni in Italia nelle quali si acquistano più auto usate?

Ebbene, sembrerebbe che le auto usate siano un trend in Sicilia, dove i passaggi di proprietà hanno quadruplicato le nuove iscrizioni al PRA. Tuttavia, i numeri sono alti anche in altre regioni come Lazio, Campania, Molise e Piemonte. Tuttavia, visto l’alta domanda di auto usate, in tanti stanno rivalutando le proprie auto, alzando i prezzi delle vetture di seconda mano. Dunque, vale davvero la pena acquistare un’auto usata? La risposta la dovrebbe dare ogni singolo consumatore.