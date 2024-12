Juventus, a gennaio l’obiettivo numero è rinforzare la difesa

La Juventus guarda al calciomercato di gennaio con grande attesa ed interesse. La formazione bianconera ha grande necessità di innesti soprattutto in difesa, dove la rosa di Thiago Motta ha subito due gravi infortuni e attende le evoluzioni della situazione di Danilo. Il primo a Gleison Bremer, nella entusiasmante quanto sfortunata trasferta europea di Champions League a Lipsia. Il secondo, ancora più sfortunato, a Juan Cabal, lesionatosi il legamento crociato del ginocchio al primo allenamento con la Nazionale colombiana nel mese di novembre. Due ko per il resto della stagione che hanno creato una voragine in difesa e che il diesse Cristiano Giuntoli è chiamato a tappare al più presto. Con un o due acquisti.

Hancko, prima scelta per duttilità

La sensazione è che in casa Juventus, la prima scelta assoluta in questa situazione quella che risponde al nome di David Hancko. Il centrale, classe 1997, ex Fiorentina, attualmente in forza al Feyenoord ha dalla sua, oltre ad una esperienza già consolidata in Europa, anche la duttilità. Il difensore slovacco, infatti, sa giocare sia come centrale ce come terzino sinistro. Una doppia funzionalità che, come noto, per il tecnico della Juventus sembra essere un plus sempre ben gradito. Il Feyenoord potrebbe fare grande resistenza ad una cessione nel mese di gennaio. Al contempo, è difficile capire se la Juventus si limiterà ad un solo acquisto o a due, anche nel caso in cui dovesse riuscire a portarsi a casa lo slovacco.

Antonio Silva vuole la Juventus

Un’altra opzione risponde al nome di Antonio Silva, 21enne, centrale del Benfica, è il primo nome uscito in questi mesi, ma è anche il “più caro”. Il presidente delle Aquile portoghesi, Manuel Rui Costa, aveva dichiarato che i giocatori del Benfica non sarebbero andati via per meno del valore delle loro clausole (quella di Silva è 100 milioni). Tuttavia, Silva con il ritorno di Bruno Lage alla guida del Benfica è finito indietro nelle gerarchie. Così, la Juventus ha visto il pertugio per inserirsi ed ha incassato il gradimento del calciatore Come rivelato ieri dal suo agente Jorge Mendes. Ora la palla passa alle società che dovranno decidere cosa fare.

Tomori, l’alternativa pronta

Negli ultimi giorni, invece, si è fatto largo anche il nome di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, mancino, di proprietà del Milan è finito ai margini delle gerarchie della difesa rossonera. Anche se con Conceicao, la situazione potrebbe cambiare, al momento Tomori sembra ai margini del Milan. Motivo per cui l’ex Chelsea gradirebbe cambiare aria. L’atmosfera di Torino sarebbe gradita e in più ritroverebbe il compagno e amico Pierre Kalulu. La trattativa, tra rivali, è difficile perché il Milan non vuole favorire la Juventus. Ma attenzione anche al nome dell’inglese, che sarebbe l’alternativa più pronta per l’inserimento in Serie A.