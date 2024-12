Milan, oggi la conferenza stampa di Conceicao

Ieri l’annuncio e il primo allenamento in Arabia Saudita. Oggi la conferenza di presentazione davanti alla stampa. L’avventura di Sergio Conceicao alla guida del Milan comincia di fatto oggi, quando risponderà alle domande dei giornalisti presenti in Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana. Il tecnico lusitano prende l’eredità di Paulo Fonseca, che è stato esonerato dopo una lunga “agonia” a causa degli scarsi risultati e del rapporto difficile con la squadra. Testimonianza ne è il mancato saluto della squadra, nemmeno via social.

Quello tra Conceicao e il Milan, comunque, è un rapporto che va avanti da diversi mesi. Anche in estate infatti l’ex tecnico del Porto era stato uno dei candidati più forti per la panchina del Diavolo. Poi, la scelta è ricaduta, evidentemente in maniera erronea su Fonseca. Ora tocca all’ex giocatore di Inter, Parma e Lazio provare a cambiare le sorti della stagione rossonera. Al momento il Milan si trova un 7^ posizione.

Conceicao al Porto

Sergio Conceição ha vissuto un’esperienza indimenticabile al Porto, un’avventura che lo ha segnato profondamente. Quando arrivò nel 2017, il club attraversava un momento delicato, ma lui non si fece intimorire. Con la sua grinta e la sua passione, riuscì a infondere una nuova energia alla squadra, ridando al Porto quel carattere combattivo che aveva bisogno per tornare ai vertici.

La sua gestione, fatta di duro lavoro e attenzione ai dettagli, portò il Porto anche a sfidare le più grandi d’Europa, dimostrando che era più di un semplice allenatore: era diventato parte della famiglia del club. I tifosi, che lo avevano visto crescere come calciatore, lo abbracciarono come un leader autentico.

Alla guida del Porto ha vinto 3 campionati portoghesi, 4 Coppe di Portogallo, 3 Supercoppe di Portogallo e una Coppa di Lega portoghese.