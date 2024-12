MotoGP-Brasile, accordo fatto per i prossimi 5 anni: nel segno di Ayrton Senna?

Un grande ritorno per la MotoGP: i piloti torneranno in Brasile per una gara che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Ogni anno e ogni stagione presenta delle sorprese. Difatti, i principali sport mondiali cercano sempre di rinnovare alcuni dettagli della loro formula vincente per riuscire a far appassionare vecchi e nuovi fan.

Sono davvero tanti coloro che aspettano le novità del futuro della MotoGP. In particolare, ci sono tanti tifosi italiani, fan di Pecco Bagnaia ovviamente, che vorrebbero sapere come i nuovi circuiti potrebbero influenzare le ambizioni al titolo.

Ora sembra che la MotoGP sia pronta per ritornare in Brasile dopo diverso tempo. Ma dove si correrà? Quale sarà il circuito scelto e da quando partiranno le gare nel Sudamerica?

Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

MotoGP, ecco quando ci saranno le nuove gare in Brasile

Si tratta di un piacevole ritorno per i motori a due ruote. Infatti, le gare in Brasile si svolgeranno a Goiania, sul circuito intitolato Goiania International Racetrack Ayrton Senna. La possibilità è diventata realtà grazie a un accordo tra il governo di Goias, la MotoGP e Brasil Motorsport. Non è la prima volta che le moto più famose al mondo gareggiano su questo circuito e in questa città brasiliana: era già accaduto verso la fine degli anni ’80 dal 1987 al 1989.

Ma quando gli appassionati potranno aspettarsi che i campioni della MotoGP arrivino in Brasile? Ebbene, non dalla prossima stagione, il 2025 quindi, ma a partire dal 2026. Infatti, l’accordo è quinquennale ma parte dal 2026. Goiania diventerà una tappa fissa del calendario MotoGP fino al 2030 anche se ovviamente non si conoscono ancora le date precise di questa gara.

Le parole del governatore

Il governatore di Goias, Ronaldo Caiado, ha parlato in merito a quest’importante accordo per il Brasile e lo sport in Sudamerica. Le sue parole a questo riguardo sono state: “ll ritorno della MotoGP a Goias è un traguardo storico per noi. Goiania sarà, nei prossimi cinque anni, la sede della MotoGP in Brasile. Stiamo lavorando per garantire che le infrastrutture e i servizi forniscano un’esperienza indimenticabile per piloti, team e appassionati”.

Similmente, anche il CEO di Brasil Motorsport, Alan Adler, ha parlato positivamente sull’accordo. Le sue parole sono state: “Il gruppo di Brasil Motorsport vanta una tradizione di lavoro con grande leghe sportive e nell’organizzazione di grandi eventi. Basandomi su questa esperienza, sono convinto che quello della MotoGP a Goiania sarà un gran successo. Avremo uno degli eventi sportivi più emozionanti del mondo insieme ad attrazioni di intrattenimento, importanti brand e appassionati entusiasti. Un mix che garantirà il successo”.