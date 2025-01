Atalanta, Gasperini: “L’1-0 dell’Inter è stato assurdo, non c’era l’angolo e poi fallo su Scalvini”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter.

Perché delle sue scelte iniziali. ha provato a sorprendere l’Inter?

“Abbiamo parecchi giocatori, abbiamo fatto una striscia in campionato molto impegnativa ed era il momento giusto per verificare dei giocatori che non hanno giocato molto dall’inizio. Giocavamo contro l’Inter, era il momento giusto per valutare”.

Che risposte ha avuto, al di là del risultato?

“Buone. Abbiamo avuto qualche difficoltà nei disimpegni, perdendo qualche palla pesante soprattutto nel primo tempo. Nel secondo però abbiamo creato qualche situazione da gol e ci sono stati degli episodi un po’ sfortunati. Il primo gol non esiste: il calcio d’angolo non c’è, c’è una posizione di De Vrij davanti a Sommer e un fallo netto su Scalvini. Quando vai sotto, diventa più difficile. E’ stata un’ottima esperienza”.

Ha un po’ snobbato la Supercoppa?

“Non ho snobbato niente, abbiamo cercato di vincere e trovato una squadra molto forte. Qualche errore di troppo l’abbiamo fatto, ma nei 90 minuti abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo sbagliato delle volte sul piano tecnico, favorendo una squadra forte come l’Inter. Per me era un’occasione troppo importante, De Ketelaere e Lookman non possono giocare 56 partite 90 minuti. Tutti i giocatori della rosa hanno giocato, alcuni raramente dall’inizio come Zaniolo e Samardzic e ho messo in campo quella che è la rosa dell’Atalanta. Avevo poi cambi importanti, questa era la strategia. Non abbiamo demeritato. Scalvini rientrava dopo tanto, a centrocampo ha fatto anche bene ed è un’opzione che può essere ripetuta. Per me è stato un ottimo test”.

Il segreto per tirare fuori sempre il 100% da qualsiasi giocatore?

“I ragazzi devono avere del valore, io cerco di tirarlo fuori e questo passa anche dalla fiducia in partite come quella di stasera. Poi te li ritroverai anche in campionato”.

In conferenza stampa ha aggiunto: “La risposta è che l’Inter è una squadra forte, in questo momento la più forte. Credo che ci siamo avvicinati, in campionato quando ci sarà da giocare il ritorno saremo ancora più vicini. L’Inter rimane a un livello tecnico più alto, però io sono comunque soddisfatto. Era l’occasione per valutare qualche giocatore, peccato per quell’occasione con Scalvini anche se nel primo tempo l’Inter meritava di più. Non è facile creare contro l’Inter, la partita ha avuto la svolta su quel gol assurdo, un calcio d’angolo inesistente con De Vrij davanti al portiere e un fallo evidentissimo di Dumfries su Scalvini, lo spinge con due mani. È una brutta espressione del VAR, che ci ha messo sette minuti a trovare giustamente il fuorigioco di De Ketelaere. Abbiamo esportato un brutto VAR, che non ha visto queste tre situazioni chiare. È stato molto bravo Carnesecchi, come del resto Sommer”.