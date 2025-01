ESCLUSIVA SI Marsiglia, mirino su Zalewski: la situazione

Aggiornamento di mercato sul Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi: c’è linteresse concreto per Zalewski della Roma. La trattativa, come evidenzia Gianluigi Longari in esclusiva, non è semplice con diverse alternative prese in esame dal club francese per il ruolo di esterno.

Zalewski e le scelte di Ranieri

Nelle ultime uscite in campionato l’esterno polacco non è stato utilizzato (nelle ultime tre partite, ndr), mentre in precedenza (con Atalanta e Lecce) è subentrato per un totale di 17’ complessivi. La situazione di campo non è tra le più semplici, ricordando che ha il contratto in scadenza per il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo di contratto è rimasta ancora in sospeso, visto che a ottobre era stato reintegrato in rosa. Il mese di gennaio può essere dunque decisivo per la chiarificazione del suo futuro. Che, a questo punto, potrebbe anche essere lontano da Roma.



Idea del Marsiglia di De Zerbi

La formazione transalpina occupa il secondo posto della classifica della Ligue 1, a dieci lunghezze dalla capolista PSG, dopo nove vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. C’è bisogno di rinforzi e anche il presidente dell’OM ne è consapevole. La pista che porta a Zalewski può essere battuta. Sicuramente nelle prossime ore potremmo saperne di più.