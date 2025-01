ESCLUSIVA SI Pedullà: “Juve, caccia a due difensori. Tre nomi in evidenza”

Premessa: al netto della vicenda Danilo, ormai ai margini comunque vada durante questa sessione di calciomercato, la Juventus ha intenzione di prendere due difensori forti e che possano avere una prospettiva nel ciclo aperto la scorsa estate con l’arrivo di ThiagoMotta. Su Antonio Silva ribadiamo il concetto: le parole del Benfica mettono la situazione in una fase almeno momentanea di stand-by, nulla è cambiato nell’ultimo mese, la solita minestra. Piuttosto ci sono tre nomi da memorizzare: il primo è quello di David Hancko da sempre, come anticipato, il più apprezzato. Per ora il Feyenoord non molla, comunque vada la Juventus lo prenderà a giugno ma non escludiamo che un tentativo possa essere fatto più avanti tra la settima e l’ottava giornata di Champions programmate proprio alla fine di gennaio. Su Tomori il discorso è molto semplice: piace parecchio, ma dipende dal Milan e da… Conceicao, al momento non c’è un veto e neanche una trattativa, bisogna aspettare e restare alla finestra. La Juventus farebbe l’operazione con il placet di Thiago Motta, ma inutile approfondire fino a quando la situazione resterà così. Occhio al terzo nome, ci riferiamo ad Araujo del Barcellona, la sorpresa che vi abbiamo raccontato non troppi giorni fa, all’interno di una situazione complicata, che coinvolge il tesseramento di Dani Olmo e che potrebbe comportare qualche uscita in più. Araujo è tornato da poco da un infortunio, ma sul valore del difensore c’è poco da disquisire o da aggiungere. La ricerca del doppio colpo oggi è concentrata su questi tre nomi: può darsi che ci sia una new entry, il mercato cambia ogni giorno, ma ne sono stati fatti una ventina nell’ultimo mese (alcuni mai trattati o addirittura seguiti).