Inter, Inzaghi non si nasconde e punta la quarta Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, non si nasconde, nella conferenza stampa pre-gara e lancia la sfida all’Atalanta dopo averla battuta per 4-0 in campionato. I nerazzurri vogliono ripetersi in un torneo che sentono loro dopo aver vinto nelle ultime tre edizioni della Supercoppa Italiana. Miglior formazione possibile per il club di Viale della Liberazione che non avrà a disposizione né Acerbi né Pavard.

LE PAROLE DI INZAGHI SULL’ATALANTA

“S’affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso in campionato. L’Atalanta ha vinto l’Europa League, è stato un grande trionfo. Non sono più una sorpresa, sono tanti anni ad altissimi livelli in Champions e in campionato. Sarà una partita difficilissima, ci vorrà una grande Inter contro una squadra che sta ottenendo tantissimi successi”.

“La Supercoppa per noi è un obiettivo molto importante, siamo i detentori del titolo da tre anni. Domani vogliamo fare una grande gara per giocarci la finale. Sappiamo che ci sono altre tre squadre che hanno lo stesso obiettivo dell’Inter. Ci saranno difficoltà già da domani, affrontiamo un’ottima squadra come l’Atalanta, che è in testa alla classifica del campionato”.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.