Il ritorno in campo dell’ex-campione, fan impazziti: recupererà lo smalto dei tempi migliori?

In NBA potrebbe presto ritornare in campo un grande campione, ecco di chi si tratta e perché i fan lo attendono con ansia

Ci sono campioni dello sport che si fanno amare per il suo essere inarrestabili sul campo da calcio. Anche i tifosi rivali li apprezzano perché vederli giocare è un piacere per gli occhi.

Ciò accade molto spesso nel mondo del basket e in particolare in NBA. Alcuni fenomeni che volano sul parquet hanno una grazia e dei movimenti incredibili, che fanno rimanere a bocca aperta.

Tuttavia, i giganti del basket spesso e volentieri devono fare i conti con degli infortuni che li fanno rimanere ai box per diverso tempo. C’è un giocatore in particolare che sembra avere una storia sfortunata quando si parla di infortuni.

Ora però, sembra essere arrivato per lui il momento di tornare in campo e vincere. Ecco chi è e perché potrebbe rivoluzionare la stagione della sua squadra.

NBA, il campione fermato da un infortunio è pronto a tornare

Il basket NBA è estremamente fisico e necessita di gesti atletici al di fuori dei comuni standard. Per questa ragione in molti soffrono infortuni pericolosi che li tengono per mesi lontano dai campi dal gioco. Tuttavia, al rientro i campioni fermati da infortuni hanno un’incredibile fame di vittorie. È proprio questo il caso di Kawhi Leonard, stella dei Los Angeles Clippers che sembra sia pronto per tornare a giocare e portare al successo i suoi compagni.

A quanto pare, “The Claw” nelle settimane di dicembre si è allenato in allenamenti 5 contro 5 full contact e sembra essere sempre più vicino al rientro in campo. Leonard si è infortunato all’inizio della stagione e non è riuscito a dare il suo contributo in questa prima parte della Regular Season. Tuttavia, i Los Angeles Clippers sono riusciti a mantenere un record positivo, gravitando tra le prime 6 posizioni della Western Conference, grazie alle gesta del talento James Harden.

Le parole del coach dei Clippers

Kawhi Leonard dovrebbe rientrare da un momento all’altro nell’organico dei Los Angeles Clippers anche se è importante mostrare cautela sulle sue condizioni. Lo sa bene il coach della squadra, Ty Lue, che ha parlato in merito allo stato di Leonard.

Le sue parole sono state: “Si sente bene. Dobbiamo solo assicurarci che continui a sentirsi bene. Non vogliamo che passi uno o due giorni e poi torni al punto di partenza”. La priorità per Lue e per i Clippers è quella di far tornare in salute Leonard e sperare che rimanga integro fino ai Playoff.