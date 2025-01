Juventus-Milan 1-2, esordio con vittoria per Conceicao: Motta eliminato

Parte al meglio l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. I rossoneri hanno infatti avuto la meglio per 1-2 contro la Juventus nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Juventus in vantaggio nel primo tempo con il gol di Yildiz. Nella ripresa la rete di Pulisic su rigore e l’autorete di Gatti ribaltano la partita. Lunedì a Riad sarà quindi il Derby della Madonnina tra Inter e Milan a decidere chi si aggiudicherà la Supercoppa Italiana 2025.

Juventus-Milan, le ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Theo; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, A. Jimenez, Morata.

La sblocca Yildiz, Juventus avanti

Juventus che perde Conceicao nel riscaldamento. Al suo posto Yildiz. E’ proprio il Turco a sbloccarla al 22′. Mbangula taglia il campo e premia il movimento del numero 10 bianconero alle spalle di Theo Hernandez, destro potente sotto la traversa. Niente da fare per Maignan. Al 27′ ci prova poi Koopmeiners. Mbangula punta Emerson Royal e va al cross per l’inserimento centrale dell’ex Atalanta che non riesce ad impattare bene la sfera. Pallone alto. Tentativo al 44′ di Fofana per il Milan. Bennacer scarica sul centrocampista francese che calcia a giro dal limite col destro, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Di Gregorio. Un minuto e Yildiz sfiora il 2-0. Avanza palla al piede e calcia forte col sinistro il numero 10 della Juventus, non si fa sorprendere stavolta Maignan respingendo la conclusione lateralmente.

Pulisic e autogol Gatti, il Milan la ribalta

Al 47′ ancora Yildiz. Juve subito vicina al 2-0. Ripartenza veloce della Juve: Koopmeiners serve il numero 10 che cerca il secondo palo in diagonale, mancandolo di poco. Un minuto e ci prova anche Vlahovic. Altra palla gol nitida per i bianconeri: Yildiz mette in mezzo per la girata a lato del centravanti, sporcata dall’intervento di Tomori. Grande chance per Theo che si mangia il pareggio. Sugli sviluppi di corner la palla arriva sui piedi del terzino francese che spedisce alto da ottima posizione. Al 71′ rigore per il Milan. Savona anticipa Theo Hernandez, ma la palla arriva a Pulisic che prende il tempo a Locatelli subendo fallo. Dal dischetto andrà lo stesso numero 11. Non impeccabile, ma efficace la trasformazione dagli undici metri dell’attaccante statunitense. Di Gregorio intercetta la conclusione, ma non riesce a respingerla. 3 minuti e Morata sfiora l’1-2. Bella giocata nello stretto dello spagnolo che rientra sul sinistro mettendo a sedere McKennie, fondamentale la copertura difensiva di Gatti. Passano ancora 2 minuti e Gatti causa l’autorete del 1-2. Grave errore di posizionamento da parte di Di Gregorio, sorpreso fuori dai pali dal cross di Musah deviato alle sue spalle dal centrale bianconero. Ancora Milan pericoloso all’80’. Ripartenza in campo aperto avviata da Abraham e rifinita da Hernandez per Pulisic, chiuso in uscita da Di Gregorio. Super chance per Gatti allo scadere. Cross di Yildiz, sponda di Nico Gonzalez per la girata a colpo sicuro del centrale sulla quale si immola Gabbia. Finisce 1-2. Milan in finale. Juve eliminata.