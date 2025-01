MotoGP, Bagnaia in sella ad una moto fatta di Lego? C’è del’incredibile

Pecco Bagnaia potrebbe salire “in sella” a una fantastica Ducati fatta interamente di pezzi di Lego, ecco com’è potuto succedere

Ci sono alcune moto che entrano nella storia della competizione. Si tratta di modelli che gli appassionati amano per la loro potenza e il loro stile unico.

Sicuramente, una delle migliori moto attualmente in MotoGP è la Ducati. La casa di Borgo Panigale ha tantissimi tifosi in Italia ma non solo: al momento è una delle case produttrici più amate al mondo.

Comunque, sembra che un appassionato Ducati si sia spinto oltre e abbia creato una riproduzione perfetta di una moto iconica con tanti pezzi Lego.

Come ci è riuscito? E quali sono le impressioni al riguardo? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a questa fantastica creazione.

Ducati, ecco il modello completamente di Lego

Lego è nota per le sue collaborazioni famose quando si parla di linee oppure edizioni speciali dedicate agli appassionati. Ora è stato presentato a Bologna un nuovo modello della serie Technic: la Lego Technic Ducati Panigale V4 S. Un modello che tutti i fan potranno costruire in totale autonomia, acquistando il kit per la costruzione al costo di 199 euro. Si tratta di un sogno per tutti coloro che amano i motori a due ruote e la casa di produzione di Borgo Panigale.

Tuttavia, c’è stata un’altra sorpresa alla presentazione della collaborazione. L’artista Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi ha realizzato con i mattoncini più famosi del mondo una Ducati Panigale V4 in scala 1:2. Insomma, una Ducati di Lego a grandezza quasi naturale, una vera e propria meraviglia che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta.

Le parole del General Manager Lego Italia

Il General Manager Lego Italia Marco Capone ha parlato alla Gazzetta dello Sport della collaborazione tra l’azienda di mattoncini e la Ducati. Le sue parole sulla collaborazione sono state: “Faccio una premessa: la collaborazione non è nata con questo progetto, ma nel 2020, quando abbiamo realizzato il primo modellino Ducati. La Panigale rappresenta il proseguimento di quel percorso che si è formato unendo due mondi apparentemente molto distanti. Da una parte la creatività di Lego, dall’altra l’ingegneria, la tecnica, la meccanica di Ducati. Mettendoli insieme abbiamo offerto un’esperienza unica agli appassionati di entrambi gli ambiti”.

Inoltre, Capone ha spiegato anche perché è stata scelta proprio la Panigale V4 S: “È stata una decisione condivisa dalle entrambe parti. Si cercava un modello iconico con cui rappresentare il design Ducati e i valori dei due brand. Così è stato molto semplice puntare sulla Panigale, il modello ideale per il nostro progetto”.