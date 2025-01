Serie A: sabato Fiorentina-Napoli! Domenica sera il derby Roma-Lazio

Tutto pronto per la 19esima giornata di Serie A. Mentre si stanno svolgendo le fasi finali di Supercoppa italiana, è tempo di concentrarsi anche sul prossimo turno di campionato. Diamo uno sguardo alle tre partite più interessanti.

Sabato alle ore 18 si giocherà Fiorentina-Napoli. I toscani hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite stagionali e attualmente ricoprono la quinta posizione in classifica con 32 punti; i partenopei, invece, guidano la testa della classifica insieme all’Atalanta con 41 punti. Si tratta di una gara che risulta essere spesso e volentieri molto ostica per la Viola: basti pensare al fatto che, tra le mura del Franchi, la Fiorentina ha battuto il Napoli solo una volta dal 2009. I partenopei si sono imposti in tre delle ultime cinque partite disputate in questo stadio. E’ interessante la quota del “Goal”: parliamo di 1,77 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet la quota è di 1,76. Da provare anche l’Over 2,5 finale: l’ipotesi è bancata 2,03 su Planetwin365; su Unibet 2,04 e su Betclic 2.

All’ora dell’aperitivo di domenica si giocherà Torino-Parma. I granata sono reduci dal pareggio esterno contro l’Udinese, mentre i ducali hanno vinto contro il Monza al photofinish. La squadra di Vanoli ha 20 punti ed è 11esima in classifica; quella di Pecchia è 14esima con 18 punti. Sotto la Mole si potrebbe ipotizzare una partita meno spumeggiante rispetto al numero di gol realizzati: l’Under 2,5 vale su Planetwin365 1,85 volte la posta; su Unibet 1,82 e su Betclic 1,76. Il segno “X” finale è bancato, invece, 3,45 su Planetwin365; su WilliamHill 3,40 e su Betclic 3,35.

Occhi puntati anche sul derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica alle ore 20,45. Le due squadre stanno vivendo un momento molto differente: i giallorossi sono decimi e hanno raccolto solo 20 punti; i biancocelesti, invece, sono quarti con 35 punti. Parte leggermente favorita la squadra di Ranieri: la vittoria della Roma è data a 2,50 su Planetwin365; su Unibet 2,45 e su Betclic 2,39. Molto allettante la quota dell’Over 1,5 al primo tempo: parliamo di 2,74 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,59 e su Unibet 2,80.