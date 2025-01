Ducati e il 2024 da incorniciare, non c’entra solo il 2024: è un successo clamoroso

Il 2024 è un anno da incorniciare per Ducati, ecco quali sono stati tutti i successi della casa di Borgo Panigale

Si è chiuso il 2024, un anno memorabile per alcuni successi sportivi italiani. Basti pensare al tennis e all’anno meraviglioso del numero uno al mondo, Jannik Sinner.

Tuttavia, anche il mondo dei motori a due ruote è stato vantaggioso per un orgoglio italiano, vale a dire Ducati. Infatti, la casa produttrice di Borgo Panigale ha vinto ovunque, non solo in MotoGP.

Si è trattato quindi di una stagione magica e il bilancio fatto dall’amministratore delegato Stefano Domenicali è sicuramente positivo.

Ecco quali sono stati i maggiori successi della Ducati e quali sono state le parole dell’AD a questo proposito.

Ducati, i successi di un anno incredibile

Elencare i successi del 2024 della Ducati potrebbe essere un’impresa difficile. D’altronde, sono stati davvero tanti i risultati positivi raggiunti nel corso di un’intera stagione. In totale, i titoli mondiali vinti da Ducati nel 2024 sono stati ben sette. Tre di questi sono arrivati in MotoGP con il sigillo più importante vinto dal pilota spagnolo Jorge Martin. Gli altri trionfi sono stati in Superbike e Supersport. Inoltre, la Ducati ha vinto anche nel campionato italiano MX, all’esordio assoluto in questa categoria.

Tra gli altri risultati incredibili da considerare ci sono anche 14 podi al Motomondiale completamente composti da piloti della Ducati, 16 Pole Position e 66 gare consecutive con almeno un pilota della casa italiana sul podio. Il successo però trascende il lato sportivo e si sposta anche sul lato finanziario. Secondo i dati del 2023, il fatturato della Ducati ha superato il miliardo di euro. La casa produttrice può vantare anche undici filiali nel mondo e 840 concessionarie in 95 nazioni.

Il sistema Ducati continua a stupire

In merito ai successi della Ducati ha parlato l’amministratore delegato Stefano Domenicali. Le sue parole sul sistema che sta portando a un successo esagerato sono state: “Un modello che si ispira agli insegnamenti di Galileo Galilei, l’inventore del metodo scientifico e della scienza moderna. Un sistema che ci ha portato a essere i migliori nelle competizioni in pista, e che applichiamo anche nella progettazione, nel design e nello sviluppo del prodotto di serie, portando fieramente l’ingegneria Made in Italy in tutto il mondo“.

Tuttavia, Ducati non è ancora sazia dei risultati raggiunti nel 2024. Ora l’obiettivo è quello di superare questi traguardi e puntare a nuovi record per quanto riguarda il 2025, continuando a stupire il mondo intero.