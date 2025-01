Hamilton-MotoGP, si da alle due ruote? Cosa c’è di vero con KTM?

Lewis Hamilton sembra essere sempre più interessato alla MotoGP e potrebbe succedere qualcosa di clamoroso per il pilota britannico

Ci sono campioni che amano il brivido e la velocità. Potrebbero essere disposti a tutto pur di provare l’adrenalina derivante dalle corse e dalle vittorie al cardiopalma.

Uno di questi è sicuramente Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha da poco ufficializzato il suo trasferimento alla Ferrari per poter vincere un’ultima volta in Formula 1.

Tuttavia, sembra che Hamilton stia pensando anche al futuro in MotoGP. Potrebbe essere un risvolto clamoroso, un episodio davvero singolare nella storia dei motori a due e a quattro ruote.

Ma cosa c’è di vero? Quali sono gli agganci che Lewis Hamilton potrebbe avere nel mondo della MotoGP? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Lewis Hamilton, ecco cosa potrebbe succedere in MotoGP

Da sempre Hamilton è un appassionato di motori. Non a caso, parte delle sue vittorie derivano anche dalla sua passione e del suo amore per la velocità. Inoltre, nel corso dei suoi tanti anni in Formula 1, il pilota britannico ha ottenuto diversi contatti e ha stabilito un network di collegamenti molto fitto. Ma come potrebbe Hamilton entrare a far parte della MotoGP? Aiutando la casa produttrice KTM con i suoi debiti.

Difatti, al casa austriaca ha circa 2 miliardi di debiti che non riesce a ripagare. L’azienda sta vendendo poche moto e se la situazione non dovesse migliorare potrebbe arrivare addirittura il fallimento o un forte ridimensionamento. Questo significherebbe anche abbandonare il mondo delle corse professionistiche. Tuttavia, Lewis Hamilton potrebbe essere una sorta di “benefattore” per la società, entrando come proprietario nel mondo della MotoGP. Hamilton poi, potrebbe portare un nuovo sponsor a KTM, Monster, che andrebbe a sostituire lo storico sponsor Red Bull.

Il futuro dei piloti KTM

Al momento non ci sono ancora notizie confermate in merito all’entrata in scena di Hamilton come proprietario o socio di KTM. La cosa potrebbe realizzarsi ma per ora rimane solo un’ipotesi. Tuttavia, ciò che è molto incerto è il futuro dei piloti della casa austriaca. Infatti, KTM nonostante i debiti ha dei piloti molto interessanti e dalle potenzialità incredibili.

Uno di questi è sicuramente Pedro Acosta. Quest’ultimo ha vinto in Moto3 e in Moto2 ed è il principale indiziato per vincere in MotoGP nei prossimi 2/3 anni. Dove andrebbe Acosta? A quanto pare su di lui c’è un forte interesse della Ducati. Insomma, non resta far altro che attendere e vedere come si evolverà la situazione.