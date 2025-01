Juventus, le difficoltà sono sempre più grandi

Nel post partita di Juventus-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan 1-2, Thiago Motta è apparso piuttosto preoccupato. Il tecnico dei bianconeri per la prima volta si è mostrato molto rammaricato per quanto accaduto in campo. E, per la prima volta in stagione, non ha parlato di problemi tecnici o tattici ma si è concentrato sull’aspetto caratteriale.

“Manca carattere”

Una dichiarazione quella dell’ex allenatore del Bologna che lascia spazio a tante interpretazioni. La squadra si è sciolta dopo il pari e in pochi minuti ha combinato due guai. Due errori individuali da matita blu. Difficile riemergere quando la prima difficoltà ti manda ko psicologicamente. Ad oggi la squadra sembra regredire. Se ad inizio stagione tra Lipsia e Inter aveva dato prova di essere tenace, oggi sembra una squadra ferita senza rimedio.

Juventus tante difficoltà, e il mercato langue…

Tra i tanti problemi mostrati ieri c’è la mancanza di un vice Vlahovic. Il serbo continua a vivere troppe serate dove è completamente avulso dal gioco. E ieri per l’ennesima volta ha fallito un’ottima occasione per indirizzare la gara. Ma il suo lavoro sporco, fino al 64′, aveva tenuto la Juventus in partita e col baricentro. Il nuovo tentativo di utilizzare Nico Gonzalez come centravanti è fallito. La squadra non è quasi più riuscita a creare qualcosa di pericoloso. E, nel frattempo, Giuntoli ha chiesto pazienza ai tifosi che si sarebbero aspettati almeno un difensore immediatamente e un centravanti di riserva. Insomma, se Thiago non sta cavando piede dalla situazione in campo. Dietro la scrivania **Cristiano Giuntoli** non sembra essere pronto a dargli una mano.